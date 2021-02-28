تحت رعاية قرينة الرئيس.. وزيرة الثقافة تطلق جائزة الدولة للمبدع الصغير

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمسرح الأوبرا الصغير بحضور الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وأعضاء اللجنة العليا لشئون الجائزة وجميع قيادات وزارة الثقافة.

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، والتى تم إذاعة كلمة مصورة لها أكدت خلالها أن الاهتمام بالأطفال والنشء أحد أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا فى مستقبل مشرق، وقالت: "جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم ولادنا سيصبح حقيقة.. اطفالنا هم مستقبلنا".

ورحبت عبد الدايم بالحضور، وأكدت أن جائزة الدولة للمبدع الصغير والتى تعد الأولى من نوعها فى مصر جاءت بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على إصدار القانون رقم 204 لسنة 2020 والذى نص على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" إذ كان مجلس النواب قد وافق على الجائزة بناء على المشروع الذى تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء ونص القانون على رعاية الأطفال الفائزين بالجوائز، لصقل مواهبهم وتنميتها من خلال مؤسسات الدولة.



وأضافت الوزيرة أن السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية قامت برعاية الجائزة التى تنطلق دورتها الأولى هذا العام 2021، وبإشراف المجلس الأعلى للثقافة وتهدف للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتى تعمل على بناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار لتأكيد ريادة مصر الثقافية.

وأشارت الوزيرة إلى أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد إنجازًا جديدًا للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء وتتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافى والفنى وتوفير الوسائل اللازمة لذلك من خلال خلق بيئة محفزة على الابتكار ودعم للنابغين الصغار ورعاية انتاجهم فى مجالات الثقافة والفنون.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها وفخرها بتخصيص جائزة للمبدعين الصغار وهو ما دفع عدد ضخم من المواهب الواعدة وأسرهم إلى إبداء رغبتهم فى التقدم لها منذ الإعلان عن اقامة المؤتمر الصحفى الخاص بتفاصيل الجائزة، وهو ما يبشر بأن تحظى الجائزة بإقبال عظيم، ويبرهن على أن مصر نهر ابداع لاينضب.

كما وجهت الشكر لجميع أعضاء اللجنة العليا لشئون الجائزة الذين بذلوا جهدا كبيرا فى الإعداد لتفاصيلها المتعددة، كما قدمت نموذجا متميزا من النابغين تمثل فى الطفلة نور مكى من محافظة السويس والتى يبلغ عمرها 4.5 سنة، وتتمتع بعدة مواهب عبقرية تنوعت بين تأليفها لكتابين أحدهما يتحدث عن الجيش المصرى، والآخر عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى حفظها لثلاثة أرباع القرآن الكريم، وقدرتها على الغناء وإلقاء الشعر وغيرها.

وقال الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أن جائزة الدولة للمبدع الصغير غير مسبوقة على صعيد مصر، مشيرا إلى أنها تكرس لريادة مصر الثقافية فبعد جوائز الدولة التى تمنح منذ 6 عقود تعود اليوم لتؤكد على هذه الريادة بتخصيص جائزة للمبدعين الصغار بحيث تتيح لهم إظهار إبداعاتهم وابتكاراتهم المتعددة وعبر عن سعادته برعاية السيدة حرم رئيس الجمهورية للجائزة.

وعن الجائزة، قال الدكتور هشام عزمى إنه تم تخصيص الفترة من 28 فبراير وحتى 25 مارس لاستقبال الأعمال المشاركة، وتستمر المرحلة الأولى للتحكيم فى الفترة من 28 مارس حتى 22 أبريل، وتأتى المرحلة الثانية للتحكيم والتى يتم فيها إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للجائزة فى الفترة من 25 أبريل وحتى 15 مايو والمقابلات، ثم تعقد اللجنة العليا للجائزة اجتماعها للخروج بالتقرير النهائى والذى يتم عرضه على وزيرة الثقافة لإصدار قرار بمنح الجوائز للفائزين فى الفترة من 16 حتى 20 مايو.



وأكد أن حفل توزيع الجوائز على الفائزين يقام خلال النصف الأول من شهر يونيو، مشيرا إلى أن شروط المشاركة فى الجائزة تتضمن أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية، ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

كما أن المتسابق لابد أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12عاما كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عام كمستوى ثانى، ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة، ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى ولا يحق للشخص التقدم بأكثر من عمل، استيفاء استمارة الجائزة على أن يرفق بها صورة بطاقة الرقم القومى لولى أمر المتقدم وصورة شهادة ميلاد وصورة شخصية حديثة للمتقدم.

وفى حالة تعذر وجود ولى الأمر "الأب" يرفق مع الأوراق توكيل خاص بالتعامل المالى والإدارى على الجائزة أو صورة طبق الأصل من قرار الوصاية على المتقدم، فى حالة العمل الجماعى يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم وإذا لم تحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوى، فى حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى ويتم سحب الجائزة فى حالة الحصول عليها ، يكون هناك مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة ومرحلة ثانية للأعمال التى تم تصعيدها من المرحلة الأولى لعمل مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة، فى حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يعتبر التقدم قائمًا، تُستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوفى شروط الجائزة.

وأضاف أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تمنح وفقا للجدول التالى:

وترسل الأعمال على "CD أو فلاش ميمورى" مع الأوراق المطلوبة بواسطة البريد على عنوان المجلس الأعلى للثقافة "1 شارع الجبلاية ساحة دار الأوبرا المصرية - الجزيرة - الزمالك - القاهرة" ولا يقبل العمل بعد انتهاء الفترة المعلن عنها للتقدم.