صور.. ضياء داوود يتقدم بمشروع لتعديل قانون الشهر العقارى 

جدة - نرمين السيد - أعلن النائب ضياء الدين داوود، أنه تم استيفاء الشكل القانونى واللائحى بتوقيع 61 نائبا للتقدم بمشروع قانون تعديل وحذف بالمادة 35 مكرر من قانون الشهر العقارى الصادر بالقانون 186 لسنة 2020.





وجاء التعديل المقدم من النائب فى أبرز ملامحه بحذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق خاصة فى ظل تشابكات ومنازعات بين الدوله متمثله فى وزارة الأوقاف والأملاك العامة للدولة والملكيات الخاصة للأفراد. كما تضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة 35 مكرر باشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا ومختصم فيه المالك الأصلى وغير مبنى على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباتة أو الموثقه صلحا بين الخصوم واشتراط شهر الصحيفة. كذلك تضمن التعديل الفقرة الثانية بتعديل قواعد النشر ومدة الاعتراض من شهر لـ 3 أشهر.

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