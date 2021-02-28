للمرة الثانية.. وزيرة الهجرة تشارك بندوة حوارية عبر clubhouse بمشاركة 350 مصريا...

السفيرة نبيلة مكرم: السيدات المشاركات بالندوة الحوارية طلبوا الانضمام لـ"مصرية بـ 100 راجل"

وزيرة الهجرة تستجيب لطلب أحد المشاركين بتنظيم معسكر "اتكلم عربي" للمصريين بكاليفورنيا

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في ندوة حوارية افتراضية مع عدد من المصريين بالخارج، عبر تطبيقclubhouse، حضرها نحو 350 من المصريين بالخارج، استعرضت خلالها جهود وزارة الهجرة في عدد من الملفات التي تأتي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بربط مواطنينا بالخارج بوطنهم الأم ودمجهم في خطط التنمية، ودور وزارة الهجرة في تلبية احتياجات المصريين بالخارج، كذلك الإشارة لأهداف مبادرة "مصرية بـ100 راجل"

من جانبها، قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم: "إننا حريصون على الاستفادة من جميع وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الكفاية الاتصالية مع المصريين بالخارج، لذلك جاءت مشاركتي في تلك الندوة الحوارية الأولى من نوعها عبر تطبيق clubhouse الجديد، الذي أتاح لنا فرصة للتحدث والاستماع لنحو 500 من المصريين بالداخل والخارج في آن واحد، في استمرار لتنفيذ استراتيجية وزارة الهجرة بالتواصل مع مواطنينا بالخارج".