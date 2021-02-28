انطلاق جائزة المبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي (فيديو)

تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، حرم رئيس الجمهورية، أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عن تدشين جائزة الدولة للمبدع الصغير فى دورتها الأولى عام 2021 والتى تتم إدارتها من خلال المجلس الأعلى للثقافة، وبدأت الاحتفالية بكلمة مسجلة للسيدة انتصار السيسى، حرم رئيس الجمهورية، قالت فيها: "إن الهدف من الجائزة هو بناء جيل جديد قادر على تحقيق أحلامنا وطموحاتنا".

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة: "سعيدة بتواجدكم ونحن نعلن اليوم عن واحدة من أهم الجوائز التى عملنا عليها منذ فترة قبل إطلاقها رسميًا، بموافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وأضافت إيناس عبد الدايم: "فخورة بالجائزة لأن مصر أول دولة عربية وأفريقية تقوم بإطلاق جائزة مخصصة للطفل" وتابعت: "ونتشرف أن وزارة الثقافة تشرف على هذه الجائزة، وتحية حب واعتزاز للسيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، لرعايتها الدورة الأولى من الجائزة، وسوف تستمر الرعاية دايمًا".

وتابعت الوزيرة: "الجائزة بدأت بفكرة، وافقت عليها وتحمست لها السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، وتم إعداد لجنة عليا لوضع تصور وشروط الجائزة، وتم عرضها على البرلمان الذى وافق عليها، وصدق عليها الرئيس السيسى بإقراره القانون 204".

وأتمت الوزيرة، أن الجائزة تعد إنجازًا جديدًا من الدولة لتشجيع النشء وتتمشى مع مواد الدستور التى ترعى حرية التعبير ورعاية الطفل والتشجيع على حرية الإبداع".

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عن إرسال الأطفال الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير، في بعثات علمية تصل مدتها إلى 3 أسابيع أو شهر، كما سيتم تنظيم جولات خارجية وداخلية للفائزين من أجل الارتقاء بهم.

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل وشروط جائزة الدولة للمبدع الصغير، أن الرعاية التي تحيط الأطفال الفائزين ستكون أهم من القيمة المالية للجائزة، لافتة إلى أن الطفل الفائز لن يهتم بقيمة جائزته المالية، كما سوف يهتم بقيمتها المعنوية التى سوف تساعده على إبراز موهبته.

ومن جانبه قال الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن الدولة المصرية تكرث ريادتها بعد 60 عاما حين خصصت جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية لكبار المبدعين، وها هى تطلق جائزة لصغار المبدعين.

وأضاف "عزمى" نسعد بالجائزة ونسعد برعاية السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

وكشف "هشام عزمى" عن تقديم نحو 17 ألف متسابق للاشتراك فى الجائزة، وهناك طلبات بالآلاف للمشاركة قدمت، حتى قبل طرح استمارة المسابقة.

ولفت "عزمى" إلى أن الجائزة سوف تقدم لفائز واحد فى كل مجال من مجالات الجائزة وفى كل فئة عمرية من فئات التسابق.

وشددت وزيرة الثقافة على أنها وضعت شروط الجائزة دون تمييز بين ذوى القدرات الخاصة والأصحاء.

وتعد جائزة الدولة للمبدع الصغير إنجازًا جديدًا للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء ويتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافى والفنى وتوفير الوسائل اللازمة لتشجيع ذلك.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على إصدار القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، إذ تمنح هذه الجائزة سنويًا، لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا فى مجالات الثقافة والفنون.

وتهدف الجائزة للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتى تعمل على بناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.

ونص القانون على رعاية الأطفال الفائزين بالجوائز، لصقل مواهبهم وتنميتها من خلال: مؤسسات الدولة بإشراف المجلس الأعلى للثقافة، وهو الهدف الأساسى من صدور قانون الجائزة تشجيعًا للفائزين على الاستمرار فى إبداعهم.

يهدف القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة، وذلك من خلال جائزة تمنح سنويا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما فى مجالات الثقافة والفنون.

أعضاء اللجنة العليا التى تم تشكيلها لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة وتضم:

ــ الدكتور إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة ــ رئيسًا

ــ الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ــ عضوًا

ــ الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة ــ عضوًا

ــ الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية ــ عضوًا

ــ الكاتب محمد عبد الحافظ، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل ــ عضوًا

ــ المستشار محمد الموافى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة ــ عضوًا

ــ الدكتور رشيدة الشافعى ــ عضوًا

ــ المهندس زياد عبد التواب ــ عضوًا

ــ الكاتبة الدكتورة فاطمة المعدول ـ عضوًا

ــ الفنان التشكيلى محمد عبلة ـ عضوًا

ــ الدكتور محمد المنسى قنديل ــ عضوًا

ــ الكاتب يعقوب الشارونى ــ عضوًا

ــ أحمد السيد أمين عام الجائزة

أما فروع والقيمة المالية والفئة العمرية لجائزة المبدع الصغير.

1 ــ الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة وتبلغ قيمتها المالية لكل فرع 40 ألف جنيه:

مجال الثقافة:

فرع القصة: يقدم ثلاثة قصص قصيرة (القصة لا تزيد كلماتها على 500 كلمة)

فرع الشعر: يقدم خمس قصائد

فرع المسرحية: يقدم مسرحية قصيرة مكونة من فصل واحد.

فرع الرسم: ارسم بيتك المحيطة (المنزل، النادى، المدرسة، المدينة...الخ)، الخامات المستخدمة (الأحبار أو أقلام الرصاص أو الأقلام الملونة أو الألوان المائية أو ألوان الأكريليك)، عدد اللوحات (لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 10 لوحات)، مقاس اللوحات المقدمة لا يقل عن 30 × 40 سم ولا يزيد على 50 × 60 سم، يتم إرسال الأعمال بصيغة JPG.

مجال الفنون:

الآت وترية: أولاً: آلة الكمان

1- أحد المقطوعات كتاب (العازف الصغير)، أو مقطوعات من مقررات (سوزوكى)

2- كونشيرتينو ريدينج 21 / 34 / 35

كونشيرتو فيفالدى فى سلم صول / لا الصغير.

كونشيرتو باخ فى سلم لا الصغير (الحركة الأولى).

ثانيًا: آلة التشيللو

1- مقطوعة صغيرة (بيتهوفن كونتر دانس - شومان الفلاح السعيد) أو أى مقطوعة من كتاب سابجنيكوف الجزء الثانى

2- حركة أولى من سوناتا من بين فيفالدى، رومبرج، بريفال، كورىللى.

ــ يتم عمل فيديو للعازف لا يقل عن 3 دقائق ولا يزيد عن 4 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر العازف بالكامل بالنسبة لآلة الكمان (واقفًا) بالنسبة لآلة التشيللو (جلسًا) بحيث تكون اليدين اليمنى واليسرى واضحين، وأن يكون الصوت مأخوذ مباشرة أثناء التصوير وليس مسجلاً.

فرع الغناء: يتم عمل فيديو للمغنى بأداء اثنين أغنية تراثية وثالثة من اختيار المتسابق لا تزيد عن 4 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر (واقفًا)، وأن يكون الصوت مأخوذ مباشرة أثناء التصوير بدون أى مؤثرات.

مجال الإبداع والابتكار:

فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية: تطبيق للحاسب أو التليفون المحمول أو موقع إلكترونى لتبسيط العلوم أو لشرح جزء من المناهج الدراسية أو للتوعية بوباء كورونا أو فى أحد مجالات الثقافة والفنون والتعريف بها أو أحد المعالم السياحية أو الأثرية أو لعبة إلكترونية.

فرع الابتكارات العلمية: ابتكار لتبسيط العلوم أو للمعاونة فى متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أو فى أحد المجالات الثقافية أو الفنية.

2 ـ الفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، تبلغ قيمتها المالية لكل فرع 40 ألف جنيه

مجال الثقافة:

فرع القصة: خمس قصص قصيرة (لا تقل عن 1000 كلمة ولا تزيد عن 3000 كلمة)

فرع الشعر: يقدم خمس قصائد

فرع المسرحية: مسرحية قصيرة مكونة من فصل واحد على الأقل.

فرع الرسم: ارسم بيتك المحيطة (المنزل، النادى، المدرسة، المدينة...الخ)، الخامات المستخدمة (الأحبار أو أقلام الرصاص أو الأقلام الملونة أو الألوان المائية أو ألوان الأكريليك)، عدد اللوحات (لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 10 لوحات)، مقاس اللوحات المقدمة، لا يقل عن 30 × 40 سم، ولا يزيد عن 60 × 80 سم، يتم إرسال الأعمال بصيغة JPG.

مجال الفنون:

الآت وترية: أولاً: آلة الكمان

أولاً: آلة الكمان

1- أى حركة من كتاب باخ المتتاليات الصولو

2- باخ كونشيرتو فى سلم لا الصغير (الحركة الأولى، أو الحركة الثالثة)

باخ كونشيرتو فى سلم مى الكبير (الحركة الثالثة "Romdo")

هايدت كونشيرتو فى سلم دو الكبير (الحركة الأولى، أو الحركة الثالثة)

ف . أ . موتسارت كونشيرتو، رى الكبير (218) أو فى لا الكبير (219) أو فى صول الكبير (216) حركة + الكاوينزا

فينيافسكى كونشيرتو فى سلم رى الصغير الحركة الأولى أو الحركة الثانية + الثالثة

فينيافسكى Léqande (مقطوعة مصنف 17)

فينيافسكى بولونيز (فى سلم لا الكبير) أو الآخر فى سلم رى الكبير

فينياتسكى سكرنزو ترانتيلا Scuerzo Trent

ساراسات: فانتازيا كارمن / مقدمة وترانتبلا / Ziqeunerweiser (على الطريقة الغجرية)

ماكس بروخ، كونشيرتو فى سلم صول الصغير

صانصانص . كونشيرتو رقم 3، أو هافنيز، أو روندو كابر يتشوزو

ثانيًا: آلة التشيللو

1- أى حركة من كتاب باخ المتتاليات الستة

2- حركة أولى من أى كونشيرتو أو سوناتا ( هايدن، صانصانص، لالو، برامز، ديبوسى ).

يتم عمل فيديو للعازف لا يقل عن 4 دقائق ولا يزيد عن 7 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر العازف بالكامل بالنسبة لآلة الكمان (واقفًا) بالنسبة لآلة التشيللو (جلسًا) بحيث تكون اليدين اليمنى واليسرى واضحين، وأن يكون الصوت مأخوذ مباشرة أثناء التصوير وليس مسجلاً.

فرع الغناء : يتم عمل فيديو للمغنى بأداء اثنين أغنية تراثية وثالثة من اختيار المتسابق لا تزيد عن 4 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر (واقفًا)، وأن يكون الصوت مأخوذ مباشرة أثناء التصوير بدون أى مؤثرات.

مجال الإبداع والابتكار:

فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية: تطبيق للحاسب أو التليفون المحمول أو موقع إلكترونى متقدم يفضل أن يشمل قاعدة بيانات لتبسيط العلوم أو شرح المناهج الدراسية أو فى مجالات الثقافة والفنون أو التعريف بالمعالم السياحية أو المواقع الأثرية أو لحل مشكلة مع إمكانية التواصل مع المستخدمين من خلال شبكة الإنترنت يشمل الاستعانة بالوسائط المتعددة بما لا يقل عن 20 ملف مع توضيح أدوات التطوير ونوع قاعدة البيانات المستخدمة.

فرع الابتكارات العلمية: ابتكار فى أحد مجالات تبسيط العلوم أو ترشيد الطاقة أو المساهمة فى التصدى لمشكلات مجتمعية مثل مشكلات تحلية المياه أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو للوقاية من فيروس كورونا أو أحد تطبيقات إنترنت الأشياء أو فى مجالات الثقافة والفنون.