الأوقاف: صلاة التروايح ستجري في المساجد الكبرى رمضان المقبل مع إغلاق تام للأضرحة ودورات المياه

تسعى وزارة الإوقاف بالتعاون مع وزارة الصحة لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، ونبهت الوزارة على المصلين والعاملين بالمساجد باستخدام الكمامة أثناء الصلاة واصطحاب الكل لمصلى خاصة، وأن يأتي من منزله متوضأ كما توفر الوزارة عند كل مسجد أدوات التعقيم للعاملين والمصليين.

وأكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" أن قرار عودة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل يأتي بإجراءات مشددة طبقا للاجراءات الوقائية.

واشار طايع إلى أن جميع الإجراءات الوقائية ستظل باقية كما هي، مؤكدا على أن صلاة التروايح سيتم إقامتها هذا العام في المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة وكذلك الزاويا الكبرى التي لا يكون بجوارها مساجد تقام بها صلاة الجمعة.

وأكد أن صلاة التراويح سيتم إقامتها هذا العام مع جميع الإجراءات الوقائية ستظل باقية، مؤكدا الإغلاق التام لدوارات المياه مع منع افتتاح الأضرحة نهائيا.