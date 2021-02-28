الرئيس السيسي يوجه بالالتزام الدقيق بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اطمأن على اجراءات استئناف الفصل الدراسي الجامعي الثاني وانتظام عملية الامتحانات على مستوى الجمهورية، ووجه الرئيس بالالتزام الدقيق بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب.