رفض دعوى مرتضى منصور ضد قرار وقفه من اللجنة الأولمبية في القضاء الإداري

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، من إيقاف رئيسه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي. اختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الاولمبية ووزير الشباب والرياضة.

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