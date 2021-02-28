وزيرة الثقافة: رعاية السيدة انتصار السيسي لجائزة المبدع الصغير قوة دفع كبيرة

أعربت وزيرة الثقافة، عن سعادتها البالغة برعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية لهذه الجائزة. وقالت وزيرة الثقافة، فى مؤتمر صحفى عقب الإعلان عن تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير: "أعطتنا دعم كبير وقوة دفع للأطفال والشباب". وأضافت وزيرة الثقافة: "نحظى بهذا الدعم والشرف من السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية فهى أول رعاية للسيدة الأولى لتكون فى وزارة الثقافة وتخص مرحلة النشء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية أول دولة فى أفريقيا والعالم العربى، تقدم جائزة دولة للمبدع الصغير.

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