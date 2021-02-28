تانغ قوا.. حلوى عيد الربيع الصيني.. شاهد تناول فتاة صينية لها

رصدت عدسة وكالة أنباء شنخوا الصينية عادات الشعب الصيني قبيل الاحتفال برأس السنة الصينية الجديدة وأعياد الربيع.

وركزت عدسة الوكالة على احتفال الأطفال بهذا العيد حيث رصدت قيام فتاة صينية بتناول حلوى تانغ قوا الشهيرة التي يتناولها غالبية الشعب الصيني في اليوم 23 من الشهر القمري الأخير في السنة الصينية.

وغالبا ما يبدأ الشعب الصيني بعد هذا اليوم في شراء السلع اللازمة للاحتفالات بالعيد كما يقومون بتنظيف المنازل استعدادا لاستقبال الضيوف وتلقي العيديات للصغار.