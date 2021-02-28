لحماية الأعضاء.. اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تستمع لمقترحات المرشحين الاربعاء المقبل

تستمع اللجنة المشرفة على إنتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين ، لإقتراحات الزملاء المرشحين وذلك للترتيب لجميع الإجراءات خلال الانتخابات والتسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية .

ودعت اللجنة المشرفة على الانتخابات جميع المرشحين للاجتماع فى الواحدة من ظهر الاربعاء المقبل للاستماع ومناقشة الاقتراحات وذلك من أجل حماية أعضاء الجمعية العمومية من خطر الإصابة فيروس كورونا.

من جانبه قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق والمرشح لدورة ثانية ، إن حكم القضاء الإداري صدر كما أرادت نقابة الصحفيين، ومجلس النقابة، مؤكدا علي ضرورة إجراء الجمعية العمومية في موعدها، موضحا أن الحكم مطابقا لقانون النقابة، وستجري الإنتخابات في موعدها المقرر يوم الجمعة 5 مارس، مؤكدا أن القانون أخذ مجراه.

وأضاف النقيب فى تصريحات له ، عقب صدور حكم القضاء الإداري: "نعرب عن كامل سعادتنا لرفض المحكمة الدعاوي التي تطلب تأجيل الانتخابات"، وقال: كل ما نطلبه الان من اللجنة المشرفة علي الانتخابات أن تتخذ الإجراءات الضرورية للحفاظ علي صحة زملائنا.

وأوضح النقيب، أنه تقدم قبل ذلك، ويتقدم اليوم بطلبات للجنة المشرفة علي الانتخابات لاتخاذ الإجراءات الاحترازية سواء من جانب الدولة، أو وزارة الصحة، أو القوات المسلحة، أو النقابة، لكي تتم هذه الجمعية في موعدها، وحتي نخرج منها سالمين أمنين.

وأشار النقيب، إلى أن كل الزملاء المحترمين، الذين أقاموا الدعاوي لعدم إجراء الانتخابات، كانوا ينطلقون من مقصد رئيسي هو الحفاظ علي صحة وسلامة الزملاء، ونحن نشاركهم هذا الإهتمام وهذا الحرص، ولكننا كنا نريد إقامة الانتخابات والحمد لله ستجري لأن القانون ينص علي هذا.

وأضاف النقيب أن الإجراءات الإحترازية، هي التي دفعت الزملاء لإقامة هذه الدعاوي، لذلك نطالب اللجنة المشرفة والدولة باتخاذ هذه الإجراءات لانه ليس هناك أثمن من الروح والصحة، ولكن أيضا الدستور والقانون والوقاية لابد من الملائمة بين الأمرين.

وقررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الدعاوى المقامة لإلغاء انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة نقابة الصحفيين، وإجراء الانتخابات في موعدها.

وحضر سيد أبوزيد الممثل القانونى لنقابة الصحفيين ومقيمين الدعاوى، كما حضر عدد من المتدخلين هجوميًا لطلب رفض الدعاوى وإجراء الانتخابات في موعدها، ومن بينهم حسام السويفى مرشح علي عضوية المجلس، ورفعت رشاد المرشح علي مقعد نقيب الصحفيين، وكارم يحي أيضًا المرشح علي النقيب، ومساعد الليثي المرشح علي عضوية المجلس، وياسر سليم مرشح عضو المجلس أيضًا.

وطالب الممثل القانونى للنقابة والمتدخلين هجوميا رفض جميع الدعاوى المقامة في هذا الشأن وإجراء الانتخابات في موعدها.

وذكرت إحدي الدعاوى والتي حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥ قضائية، واختصمت نقيب الصحفيين بصفته القانونية، أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا حيث أن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصًا على سلامة الصحفيين.

يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، الي عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.