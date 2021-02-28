توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية و1000بطانية في قرى الجزائر وجورمشين بالوادي الجديد

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية بتنفيذ فعاليات قافلة مساعدات إنسانية موسعة تجوب عدد من قري الوادي الجديد ضمن مبادرة "بيت يحميني" وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.



وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن قافلة مبادرة "بيت يحميني" تأتي إستكمالًا لما بدأته المبادرة سابقًا من تقديم خدمات نوعية وتنظيم قوافل طبية لأهالي عدد من قري الوادي وأن القافلة بدأت في توزيع المساعدات الغذائية وبطاطين الشتاء علي الأهالي في قري جورماشين والجزائر.

كما تقدم خدمات صرف النظارات الطبية وإجراء عمليات جراحات العيون إستكمالًا لأعمال القافلة الطبية الموسعة التي تم تنظيمها مؤخرًا بقرية جورمشين.

من جانبها أكدت نورا سليم المدير التنفيذى لمؤسسة ساويرس للتنمية أن مبادرة "بيت يحمينى" تم إطلاقها لتكون نموذج عملى لدور مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجهاز الإداري للدولة في الإرتقاء بمستوى معيشة الأسر الفقيرة داخل القرى الأكثر إحتياجًا عبر إعادة الإعمار ويتضمن خلق بنية معيشية كريمة للأهالى من خلال هدم وإعادة بناء المساكن المتهالكة وترميم جدران وعمل أسقف وحمام ومطبخ وسيراميك أرضيات ودهانات وباب وشباك وفرش المنزل فرش كامل بغرفتين نوم وغرفة إستقبال وعدد من الأجهزة الكهربائية منها الغسالة والتلاجة والبوتجاز.

يذكر أن أعمال قافلة بيت يحميني سوف تكون مرحلة هامة ضمن مراحل المبادرة و إنطلاقة جديدة لصناع الخير وساويرس للتنمية لتقديم مزيد من الخدمات لصالح غير القادرين بالنحاء الوادي الجديد حيث سبق لصناع الخير وساويرس للتنمية البدء في تطوير وتنمية قري جورماشين والجزائر ضمن مبادرة "بيت يحميني".