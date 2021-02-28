بنك مصر يساهم بـ 300 مليون جنيه في مستشفى شفا الأورمان بالأقصر

شارك محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في حفل افتتاح مبنى المرحلة الثالثة لعلاج أورام الأطفال بمستشفى شفا الأورمان بالأقصر، والذي يحمل اسم بنك مصر، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ونيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمد منار، وزير الطيران المدني، ومصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ولفيف متميز من رجال الدولة، والقائمين على مستشفى شفا الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بمحافظة الأقصر.

وقام رئيس مجلس إدارة بنك مصر بإلقاء كلمة أكد فيها حرص البنك على التعاون مع جمعية الأورمان بالمساهمة في مستشفى شفا الأورمان باعتباره واحدا ًمن الأعمال الخيرية الذي يعد الأكبر من نوعه في تاريخ العمل الخيري المصري، في إطار حرص البنك على رفع المعاناة عن كاهل مرضى سرطان الاطفال في الصعيد ودعمهم لمحاربة هذا المرض الخطير ومحو معاناة أهالي الصعيد من مشقة السفر لتلقي العلاج، وذلك من خلال دعم مستشفى شفا الأورمان بمبلغ 300 مليون جنيه لإنهاء إنشاءات وتجهيزات المرحلة الثالثة من المستشفى؛ والتي تضم أقساما مختلفة لعلاج الأورام منها الطوارئ والأشعة التشخيصية والعيادات الخارجية المتخصصة، بالإضافة إلى أقسام الإقامة الداخلية والعلاج الطبيعي وغيرها، وذلك لتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد، حيث يقدم البنك بهذا التعاون مثالا إيجابيا يحتذي به في مجال المسئولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى في مصر.



هذا ويولى بنك مصر أهمية كبرى لدعم المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، حيث يقوم البنك بالمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك التعليم والصحة، ومساندة القرى الأكثر احتياجا ومشروعات المرأة المعيلة والشباب وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان بما ينعكس على دعم الاقتصاد والحد من الفقر وتحسين جودة الحياة، ويساهم البنك مع منظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح في تحقيق التنمية التي يستهدفها وكذلك دعم الأسر الأكثر استحقاقًا في إطار مشاريع مدرة للدخل تماشيًا مع دوره الرائد في المسؤولية المجتمعية، وقد قام البنك بإنفاق نحو 1.5 مليار جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2020/2019، تم توجيه أكثر من600 مليون جم منها لدعم المجتمع المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات).



جدير بالذكر أن بنك مصر دائم الحرص على توفير أفضل سبل التواصل لتعزيز التعاون الفعال مع حلفائه من خلال عقد شراكات طويلة المدى مع الحكومة والعديد من المؤسسات المحلية والدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

هذا وقد تكللت جهود بنك مصر في مجال المسئولية المجتمعية بحصد بنك مصر على عدة جوائز عالمية منها؛ جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية - مصر " من مجلة إنترناشيونال بيزنس لعامي 2018 و2019 و 2020، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية - مصر 2019 و 2020" من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما فاز البنك بجائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية - مصر لعامي 2019 و 2020 من مجلة جلوبال بانكينج اند فاينانس ريفيو، وجائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2020 من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي و"جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية للعام 2020 في منطقة الشرق الأوسط" من مجلة آسيا موني "يورو موني" العالمية.