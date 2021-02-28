بيان رسمي من مجلس الوزراء حول بطاقة ميزة وإتاحة 30% من مرتبات جميع الموظفين مقدماً

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة المالية بياناً حول بطاقة ميزة المزمع إتاحتها لجميع موظفي الدولة مع نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد 2022، حيث كان قد أثير مؤخراً شائعة تقول بخصم 30% من مرتبات العاملين بالدولة ولك تحت دعوى كارت ميزة وتقديم خدمة إتاحة رواتب الموظفين مقدماً.

بطاقة ميزة وإتاحة 30% من مرتبات جميع الموظفين مقدماً

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية للتأكد من صحة هذه الشائعة المتداولة، والتي أكدت بدورها أن لا صحة مطلقاً لخصم 30% من رواتب الموظفين، وأكدت على التزامها الكامل بصرف جميع مستحقات الموظفين العاملين بالدولة.

وأضافت أنه بالنسبة إلى بطاقة ميزة وخدمة إتاحة الراتب مقدماً هي خدمة اختيارية، ولا يتم إتاحتها إلى بناء على طلب من الموظف، حيث سيتم إتاحة 30% من الرواتب مقدماً من أجل استخدامها في عمليات الدف والشراء الإلكتروني، عبر نقاط البيع أو الإنترنت، ويتم خصم المبلغ المستخدم من راتب الشهر التالي، ولك عقب تشغيل بطاقات ميزة.

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وأشارت المالية إلى أنه سوف يتم الإنتهاء من من تحويل جميع البطاقات الإلكترونية للموظفين العاملين بالدولة إلى خدمة “ميزة”، بنهاية شهر ديسمبر القادم 2021، حيث تتيح البطاقة خدامات:

السحب النقدي والإيداع.

التحويل من ماكينات “ATM”.

الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت.

نقاط البيع الإلكترونية “POS”.

سداد المستحقات الحكومية.

وناشدت رواد مواقع التواصل بتحري الدقة فيما يتم نشره، والتواصل مع الوزارة إلكرونياً عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) الخاص بالوزارة حال وجود أي استفسارات.