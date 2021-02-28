منح المتبرع تكاليف الانتقال .. وزيرة الصحة توضح تفاصيل التبرع بالبلازما

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزيرة أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، أن هناك فروقات واضحة واختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم، وعملية التبرع بالبلازما، أن متبرع البلازما دائم مرتين أو 4 مرات فى الشهر، على عكس المتبرع بالدم يكون بحد أقصى 4 مرات فى السنة.
وأكدت أنه لن يتم منح المتبرع التعويض إلا فى المرة الخامسة لضمان الوجود بشكل منتظم، لاسيما وأن هذه الصناعة مكلفة للغاية، ويترتب عليها صناعة كبيرة.
ووافق المجلس على نص "المادة 11":
يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضاً يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأى نفقات أخرى يتحملها المتبرع فى سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب هذا العوض.
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