النشرة المرورية: زحام أعلى دائرى البساتين والمرج وسيولة بالأوتوستراد والنصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية "شيماء حافظ"، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام؛ للقادم من سموحة ومتجه لمناطق "فيكتور إيمانويل" و"كايرو سيز مول"، وبعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده.

وتابع صابر أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، ومحافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع الجمهورية للمتجه إلى ميدان المنشية.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية بباقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى مرضية، عدا بعض الأحجام فى محافظة أسيوط تنحصر فى محور 23 يوليو للقادم من طريق البسيرى، موضحا أن كافة الطرق السريعة والصحراوية تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى فى هذا التوقيت.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأوضح صابر أن الحركة المرورية أعلى قطاعات الطرق الدائرية، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال ومن أبرزها: أعلى مناطق البساتين والمنيب، والمرج، والخصوص للمتجه إلى نفق السلام.

ونوه صابر على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمنطقة شارع ثروت وجامعة القاهرة، للقادم من الدقى ومتجه لفيصل والهرم، ناصحا باستخدام شارع السودان أو شارع الجامعة، مع نشر الخدمات المرورية تنفيذا لتوجيهات مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى شدد على نشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة.

ونصح صابر فى محافظة القاهرة، بتجنب كورنيش النيل، حيث يشهد بعض الأحجام للقادم من جاردن سيتى ومتجه للمعادى، موضحا أن الأحجام تكون متفرقة حتى منطقة الملك الصالح، ناصحا باستخدام محور الأوتوستراد بديلا عن الكورنيش فى هذا التوقيت.

وألمح صابر إلى أن مطلع كوبرى الفردوس يشهد بعض الأحجام، للقادم من نفق الأزهر ومتجه لمناطق صلاح سالم، ناصحا باستخدام محور النصر، مشيرا إلى أن الاتجاه الآخر بمحور الفردوس يشهد انفراجة مرورية بسبب أعمال التشغيل التجريبى لهذا الاتجاه.

واستطرد صابر بوجود بعض الأحجام بمنطقة النادى الأهلى، بمنطقة الأعمال، ويفضل سلوك مناطق عباس العقاد، أو مصطفى النحاس للمتجه إلى محور النصر، مشيرا إلى أن مطلع كوبرى الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، يشهد بعض الأحجام، ناصحا باستخدام المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بأن كوبرى أكتوبر و15 مايو، يشهدان أحجام متفرقة، ناصحا باستخدام كبارى "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.