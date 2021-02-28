يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور/ مجدى القلينى خبير جراحة المخ والأعصاب ، أستاذ جراحات المخ بالمنظار وقاع الجمجمة والغدة النخامية بجامعة كنتاكى وذلك فى الفترة من 10 وحتى 24 مارس القادم . وتستقبل المستشفى حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبيرعالمى فى جراحات المخ بالمنظار‎ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.