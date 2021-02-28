السبكى : منح الطواقم الطبية بمستشفيات الرعاية الصحية حافز الدرجة العلمية

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، خلال الاجتماع الشهرى للمجلس بحضور الدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر، إن مجلس الإدارة يوجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على دعمه التحول المؤسسى للنظام الصحى المصرى ممثل فى التغطية الصحية الشاملة التى تكفلها منظومة التأمين الصحى الشامل خاصة بعد إصداره قرار نقل الأصول العلاجية بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية مؤكدًا أن رئيس الوزراء يقدم دعم لامتناهى للنظام الصحى الشامل.

وأضاف السبكى، أن ثقة القيادة السياسية فى منظومة التأمين الصحى الشامل ودعم رئيس الوزراء للمنظومة يضع على عاتقنا وضع نماذج متطورة لتقديم الرعاية الصحية يكون لها صفة التفرد فى مصر والمنطقة بأكملها فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بتوفير خدمات بمعايير جودة عالمية وهو ما يستكمل مسيرة النجاح فى تقديم الخدمة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

وكشف السبكى، عن أنه تم اعتماد لائحة المنح والبعثات للهيئة، بما يضمن تدفق آليات التعليم الطبى المستمر من خلال دعم فرص التعليم وتوفير البعثات للعاملين من خلال توجيههم للدول المتقدمة، مضيفًا أن ذلك يستهدف دعم وتطوير الخدمات الإكلينيكية مع الإهتمام بالنواحى الفنية والتكنولوجية فى الإدارة وهو ما يسهم فى رفع كفاءة إدارة النظام الصحى طبيًا واداريًا.

وأوضح السبكى، أن مجلس الإدارة وجه بضرورة الإنتهاء من استلام الأصول العلاجية خلال 5 أسابيع، على أن يتم اعتماد الأصول خلال 6 أسابيع لافتًا إلى أنه سيتم منح حافز الدرجة العلمية اعتبارًا من أول مارس لكافة الأطقم الطبية.

وأضاف السبكى، أن لائحة التعاقدات الجديدة تم اعتمادها، مشيرًا أنها تراعى البعد المادى للمتعاقدين تقديرًا لمجهودهم كما أنها لها بعد أخر فى إعادة توطين الكوادر الطبية المهاجرة مرة أخرى، والاستفادة من خبراتهم فى المجالات المختلفة، مضيفًا أن ذلك من شأنه تطور النظم الصحية، داعيًا جميع الخبرات والكفاءات الطبية المهاجرة لزيارة منظومة التأمين ابصحى الشامل للاطلاع على التطور الهائل للنظم الصحية المصرية.

واستعرض الاجتماع اليوم آخر المستجدات بشأن التكليفات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة السابق يوم 2021/01/30، كما تم عرض المقترح النهائى للائحة التدريب والمنح والبعثات للأطقم الطبية، والتى من شأنها الارتقاء المستمر بمستوى كفاءة ومهارات أطباء هيئة الرعاية الصحية من خلال تبادل وتعزيز الخبرات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، علاوة على عرض الرأى القانونى بشأن صرف حافز اللقب العلمى ومناقشة تعميمه على كافة الحاصلين على الدرجات العلمية سواء بالطواقم الطبية أو الإدارية.

وفى ذات السياق، وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على مقترح الدكتور أحمد السبكى بصرف مكافأة استثنائية لفريق نقل الأصول بمحافظة من داخل مستشفى العزل التابعة للهيئة بالأقصر، ذلك نظرًا لجهودهم المبذولة وتفانيهم فى العمل وقيامهم باستلام الأصول فى ظل عمل المستشفى لعزل مصابى كورونا وتقديمها الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين.

كما تم عرض نتائج أعمال لجنة الموارد البشرية والتى أسفرت عن نقل 1.523 من موظفى الأصول المحددة بالمرحلة الأولى لمحافظة الأقصر بموجب قرار مجلس الوزراء فى نطاق محافظة الإقصر فضلًا عن تعديل تكليف 382 آخرين، وذلك بالإضافة إلى أنه تم عرض نتائج أعمال لجنة التعاقدات بالهيئة، وكذلك عرض الموقف النهائى للمتقدمين على الوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية وإجتياز اختبارات السمات النفسية والقدرات الشخصية للعمل 3شهور تحت التدريب بفرع الهيئة بالأقصر.

فيما ثمن السبكى الشراكات التى تقوم بها الهيئة العامة للرعاية الصحية مع القطاع الخاص، كاشفًا عن توقيع عدة بروتوكولات خلال الفترة المقبلة من شأنها الإسهام فى تنمية موارد الهيئة الذاتية وتعزيز دور المشاركة المجتمعية.

وعلى هامش الاجتماع، أعرب الدكتور السبكى عن سعادته البالغة بوصول رضاء منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر إلى نسبة 97%، وهو ما لمسه أثناء زيارته لمحافظة الأقصر فى نهاية الأسبوع الماضي، كما شهدته وزيرة الصحة من ردود أفعال المترددين على الوحدات والمراكز الطبية بالأقصر ، والبالغ عددهم 42وحدة ومركز خلال مرحلة التشغيل التجريبى و 5مستشفيات، تخدم كافة أهالى جنوب الصعيد.

حضر الاجتماع كل من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، الدكتورة كوثر محمود رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور إبراهيم فخر عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية، الدكتور فريد محرم خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، الدكتورة فاتن عبدالعزيز أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.