صور .. ننشر أسماء ضحايا ومصابى عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأسفر الحادث عن وفاة كل من: "نرمين رضا حامد، 11 عاما، طالبة"، و "إبراهيم محمد أحمد إبرهيم، 48 عاما"، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف.

بينما تسبب الحادث فى إصابة كل من: "سامى جابر محمد، 12 عاما"، و"محمود إبراهيم محمد، 23 عاما"، و"هيثم محمد أحمد، 31 عاما"، فضلا عن شخص رابع جارى تحديد هويته.

كان رجل وطفلة لقيا مصرعهما وأصيب 4 آخرين فى انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق، عصر اليوم الأحد، بمنطقة المنشية بحى الجمرك وسط الإسكندرية.

وأفاد بيان صادر عن محافظة الإسكندرية أن العقار المنهار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 10 لسنة 2010، ولم ينفذ من قبل السكان.

ومن جانبه، قال رجب النقيدى، رئيس حى الجمرك، إنه جرى فصل جميع المرافق "الغاز والكهرباء والمياه"، وعمل كردون وحواجز بمحيط العقار حفاظاً على سلامة المارة.