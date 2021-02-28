«البابا شنودة والصحفى المثالى» كتاب جديد للدكتور رامى عطا

جدة - نرمين السيد - صدر مؤخرًا كتاب البابا شنودة والصحفى المثالى للدكتور رامى عطا، الذى قال فيه : " مارس قداسة البابا شنوده الثالث "1923 - 2012"، البطريرك الـ "117" من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 1971-2012م، العمل الصحفى كأحد مجالات الخدمة الدينية الكنسية، والعمل الوطنى العام، حيث كتب مقالات كثيرة ومتنوعة منذ شبابه وحتى رحيله، فى عدد من الصحف الدينية والصحف العامة، وكان يعتز بكونه عضوًا فى نقابة الصحفيين التى اعتزت من جانبها بانتسابه لها.





وناقش فى مجموعة مقالات نشرها فى مجلة الكرازة عام 1975م سمات الصحفى المثالى وصفاته، التى دارت فى مجملها حول الالتزام بالدقة والموضوعية ونشر ما يمثل فائدة لجمهور القراء. وتناول فى صحف "الجمهورية - أخبار اليوم - الأهرام"، عددًا من قضايا المجتمع، منها قضية الحرية بوجه عام وقضية حرية الصحافة بوجه خاص، حيث انطلق من عدة أسس ومبادئ هى: الحرية تقابلها مسؤولية وكل حق يقابله واجب، ضوابط الحرية تفيد ولا تضر، حرية الصحافة ترتبط بالصدق والدقة وصحة المعلومات، حرية الصحافة ترفض الشائعات والإثارة والمبالغات، حرية الصحافة ترفض الإساءة إلى الآخرين، حرية الصحافة ترتبط بالموضوعية، حرية الصحافة تحترم القانون والنظام العام. وكان البابا شنودة يدعو كل شخص، وكل كاتب، لأن يفكر جيدًا فى نتائج وعواقب أى عمل يقوم به قبل الإقدام عليه، كما كان يدعو القارئ إلى أن يكون حكيمًا فى الحكم على ما يقرأه فى الصحف وما يصل إليه من أخبار، ليتبين صدقها ومدى دقتها، فلا يصدق كل ما يُكتب، وإنما يتناول كل الأخبار بالفحص والبحث والتدقيق.

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