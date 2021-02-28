تجديد تعيين الدكتور محمد الطيب مساعدا لوزير التعليم العالى للشؤون الفنية

يذكر أن الدكتور محمد الطيب، حصل على شهادة برنامج "القيادة للقرن الحادى والعشرين" من جامعة هارفارد الأمريكية، ودرجة الدكتوراه فى علاج الجذور بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وزمالة فى العلاج بالليزر فى طب الأسنان جامعة آخن الألمانية.
وشغل العديد من المناصب، منها أمين عام اللجنة العليا لإنشاء فروع الجامعات الدولية والمؤسسات الجامعية، والقائم بعمل الأمين العام لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمدير التنفيذى للمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى عامى 2019، 2020 والمتحدث الرسمى للوزارة عام 2020.
كما شغل عضوية عدة لجان فنية، منها: "اللجنة الاستشارية الدائمة للتربية والتعليم بمنظمة الألكسو، اللجنة الوزارية للإشراف على مبادرة صنايعية مصر لتدريب الشباب فى الجامعات والكليات التكنولوجية والوزارات الأخرى، اللجنة المقررة لدراسة مقترح النماذج الاستثمارية لإنشاء جامعات أهلية بالأراضى المملوكة للجامعات الحكومية المصرية، واللجنة التنظيمية المشتركة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومكتب اليونسكو للعلوم فى الدول العربية، اللجنة التنظيمية المشتركة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والاتحاد الإفريقى"، فضلًا عن مشاركته فى العديد من ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات الدولية حول التعليم العالى والبحث العلمى.
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