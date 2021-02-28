تشريعية النواب توافق على تعديلات مستقبل وطن لقانون الشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقارى وقانون الضريبة على الدخل.

حيث توافق الأعضاء من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التى تنص على " يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 31 من ديسمبر سنة 2021.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم، مطالبة النائب عبد المنعم، بإلغاء الرسوم المقررة فى القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1 فى المائة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى وجود أحكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم، وهو ما أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكدا أن ذلك المطلب لم يقدمه فى مشروع القانون المقدم منه، إلا أنه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته.

واتفق النواب على دراسة المواد دون تصويت اليوم.

وجاء نص مشروع القانون المقدم من رئيس الأغلبية كالتالى :

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه

المادة الأولى: يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 31 من ديسمبر سنة 2021.

المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 4۲ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

النص الآتى : تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شام العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

المادة الثالثة

تضاف مواد جديدة بأرقام " 42 مكررة - 42 مكرر أ- 42 مكررة ب - 42 مكررة ج " إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، نصوصها الآتية : مادة 42 مكررة : استثناء من حكم المادة 42 من هذا القانون ، يكون سعر الضريبة 1 % فى حالة سابقة التصرف فى العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . مادة ( 2 مكررة أ ) : يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف ، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة ( 110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى الانتهاء المدة المحددة . ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند 7 من المادة 19 من هذا القانون .

مادة ( 42 مكررة ب ) : يجوز للمتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية الحساب الممول المتصرف دفعة واحدة ، أو على ثلاثة أقساط متساوية ، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط والقسط الثانى فى اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الأول ، والقسط الأخير فى اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثانى ، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى الانتهاء المدة المحددة ، ويجبر كسر الشهر شهرة فى حساب المدد المشار إليها .

ويقدم طلب التقسيط إلى مصلحة الضرائب المصرية، أو إلى مكتب الشهر العقارى المختص رفق طلب الشهر ، وفى الحالة الأخيرة يلتزم المكتب بتحصيل الضريبة لصالح مصلحة الضرائب المصرية، وللمتصرف إليه الحق فى الرجوع على الممول المتصرف بما أداه من ضريبة لحسابه ، ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضى بنقل عبء هذه الضريبة إلى المتصرف إليه .

مادة ( 42 مكررة ج ) : يمتنع على مصلحة الشهر العقارى شهر التصرفات المشار إليها بالمادة 42 من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية ، أو سداد المتصرف إليه هذه الضريبة لحساب الممول أو البدء فى تقسيطها ، ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية أو البدء فى تقسيطها، بحسب الأحوال.