رئيس البرلمان في موريشيوس يستقبل سفيرة مصر

التقت السفيرة د. علياء برهان سفير مصر في بورت لويس، "سوروجيديف فوكير" رئيس البرلمان الموريشي، والذي أشاد بالعلاقات المتميزة بين البلديّن، مؤكداً أن العلاقات ستشهد المزيد من التطور بعد الانتهاء من التوقيع على كافة مذكرات التفاهم بين الدولتيّن في مجالات النقل البحري، والمصائد السمكية، والتسويق الزراعي، والبيئة. كما أعرب رئيس البرلمان عن تقديره للمنح التعليمية والبرامج التدريبية التي تتلقاها بلاده من مصر.

من جانبها، أعربت السفيرة د. علياء برهان عن تقديرها لموقف موريشيوس الداعم للمواقف المصرية، مؤكدةً عزمها على العمل من أجل دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة للتعاون خلال السنوات القادمة.