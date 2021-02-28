تجديد تعيين الدكتور محمد الطيب مساعدًا لوزير التعليم العالي للشئون الفنية والتخطيط...

أصدر د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتجديد تعيين د. محمد محمود ناصر الطيب مساعدًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي.

جدير بالذكر أن د. محمد الطيب حصل على شهادة برنامج "القيادة للقرن الحادي والعشرين" من جامعة هارفارد الأمريكية، ودرجة الدكتوراه في علاج الجذور بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وزمالة في العلاج بالليزر في طب الأسنان جامعة آخن الألمانية.

وشغل د. محمد الطيب العديد من المناصب، منها: أمين عام اللجنة العليا لإنشاء فروع الجامعات الدولية والمؤسسات الجامعية، والقائم بعمل الأمين العام لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمدير التنفيذي للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي عامي 2019، 2020 والمتحدث الرسمي للوزارة عام 2020.

كما شغل د. محمد الطيب عضوية عدة لجان فنية، منها: (اللجنة الاستشارية الدائمة للتربية والتعليم بمنظمة الألكسو، اللجنة الوزارية للإشراف على مبادرة "صنايعية مصر" لتدريب الشباب في الجامعات والكليات التكنولوجية والوزارات الأخرى، اللجنة المقررة لدراسة مقترح النماذج الاستثمارية لإنشاء جامعات أهلية بالأراضي المملوكة للجامعات الحكومية المصرية، واللجنة التنظيمية المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب اليونسكو للعلوم في الدول العربية، اللجنة التنظيمية المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الإفريقي) هذا فضلًا عن مشاركته في العديد من ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات الدولية حول التعليم العالي والبحث العلمي.