هيئة الاستعلامات تسلم المراسلين الأجانب إصدارات الأوقاف المترجمة

سلمت الهيئة العامة للاستعلامات المراسلين الأجانب إصدارات الأوقاف المترجمة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإسلام ونشر الفكر الوسطي الإسلامي.

وبالاتفاق بين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أصدرالأخير توجيهاته إلى محمد إمام مدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف لتوزيع حقائب إعلامية تتضمن إصدارات الوزارة المترجمة لعدة لغات (الإنجليزية- الفرنسية-الإيطالية- الروسية- اليابانية والالمانية) وتسليمها إلى المراسلين الأجانب المقيمين والمعتمدين في مصر طبقا للغة المراسل.

وقام مدير عام المركز الصحفي صباح اليوم بدعوة المراسلين الأجانب وعلى رأسهم صحيفة نيويورك تايمز، وكالة الأنباء الالمانية، وكالة روسيا سيغودنيا الروسية، تليفزيون الراي الإيطالي، وكالة الأنباء الإسبانية، الوكالة الأوربية للتصوير وجريدة سانكي اليابانية وتسليمهم حقيبة الوزارة الإعلامية التي تتضمن (سديهات+ فلاشات+ مطبوعات ورقية) تعني بمجال تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير وجاري تسليم كافة المراسلين الأجانب على مدار الأيام القادمة.

كذلك قامت هيئة الاستعلامات بإرسال كل المواد الإعلامية المشار إليها سابقا إلى المكاتب الإعلامية التابعة لها في الخارج بلغات تلك الدول، فضلا عن وضعها على موقع الهيئة الإلكتروني بلغاته المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.