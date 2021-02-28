566 ألف طالب ثانوى يحضرون اختبار اللغة العربية والرياضيات إلكترونيا

وتمكن 547 ألفًا و222 طالب وطالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 96.6%، بينما تمكن 561 ألفًا و986 طالب وطالبة من أداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات بنسبة 99.2%.
كما أدى 26740 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى "منازل – دمج - دولى" الامتحان ورقيًا من إجمالى 27938 طالب وطالبة بنسبة حضور 95.71%.
كما أدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائى الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالاً فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.
يذكر أن غد الإثنين يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادتى "اللغة الأجنبية الأولى" و"الجغرافيا" على فترتين.
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