جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنها تابعت ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن حرمان عدد من الطلاب من دخول لجان الامتحان بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر بسبب تأخرهم عن المواعيد الرسمية لأداء الامتحان.





وأضافت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم التواصل مع إدارة المعهد والتوجيه بإعادة الامتحان لهؤلاء الطلاب تقديرا للظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا. كما تم التوجيه بالتحقيق فى تفاصيل الواقعة، وتقديم تقرير خلال 48 ساعة بجميع التفاصيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة الامتحان للطلاب المتأخرين بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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