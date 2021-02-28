وزيرة التضامن: 5 مليارات جنيه قيمة الدعم الموجه لذوى الهمم سنويا

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعتنى بالقضايا الاجتماعية المتعلقة بالنساء، مشيرة إلى أن الفتاة فى حال طلاقها من حقها أن تعود لدار الرعاية التى كانت بها، كما أن هناك 8 مراكز لاستضافة وتوجية المرأة التى تتعرض للعنف، ويتم تأهيلها نفسيا واجتماعيا لإعادة دمجها فى المجتمع مرة أخرى.





وأضافت القباج، خلال مشاركتها فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور اللواء محمد درويش مستشار الاتصال السياسى بوزارة التضامن الاجتماعى، والمستشار محمد القمارى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، وشادى عبدالله زلطة المستشار الإعلامى للوزارة، وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، أنه تم افتتاح أول دار إيواء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر بمحافظة القليوبية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يتم استهداف النساء فى الريف من خلال توفير القروض عبر بنك ناصر الاجتماعى، كما بدأت الوزارة فى تدريب النساء على الشمول المالى، بالإضافة إلى الاهتمام بالأسر المنتجة، منها معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والذى اختتم فعالياته أمس السبت، مشيرة إلى أن الوزارة تبحث عن فرص التسويق الخارجية، لا سيما فى الدول الإفريقية والعربية من أجل فتح أسواق جديدة للمرأة العاملة لتسويق منتجاتها.

وأشارت إلى أن هناك اهتماما كبيرا توليه الدولة للعمالة غير المنتظمة من خلال توفير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم، وهناك تنسيق مع وزارة الصحة فى هذا الأمر مثل ما يحدث مع الصيادين لتوفير التأمين الصحى لهم، مشددة على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتوفير ملابس الصيد للصيادات لحمايتهن خلال عملهن فى الصيد.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تنفذ برنامج وعى للتنمية المجتمعية ورسائله المتعددة التى تمثل قوى ناعمة، كما أن هناك اهتمام كبير بذوى الإعاقة والدعم الموجه لهم يقترب من 5 مليارات جنيه سنويا، كما أن هناك مراكز لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وتقدم خدمات متعددة لهم، كما أطلقت الوزارة منظومة الأطراف الصناعية، وإقرار الصندوق القومى للإعاقة.