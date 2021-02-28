وزير الكهرباء : التطوير بآخر 6 سنوات يعادل مرة ونصف ما نُفذ خلال 60 عاما

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تكلفة تحسين وتطوير الشبكة الكهربائية، فى قرى مبادرة حياة كريمة قد تصل الى 66 مليار جنيه، مشيرا إلى انه تم تكليف شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية بدراسة كافة الاحتياجات واجراء الدراسات اللازمة لتحسين الشبكة الكهربائية.





وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والتى سيتم تنفيذها فى 51 مركزا، تصل تكلفة تحسين خدمات الشكبة الكهربائية تصل إلى 24 مليار جنيه.

وأكد خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن التحدى الأكبر ليس فقط فى توفير التمويل ولكن فى تنفيذ المستهدف خلال المدة التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى بثلاث سنوات فقط، مشيرا إلى أنه سيتم توفير مصدرين للتغذية الكهرباء لكل قرية لمواجهة أى انقطاعات فى التيار الكهربائى، وكذلك زيادة الجهد الكهربائى لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية فضلا عن تغيير المحولات وأعمدة الإنارة وغيرها.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ما تم تنفيذه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء خلال 6 سنوات الماضية، يوافق مرة ونصف ما تم تنفيذه خلال الستين عاماً الماضية.

وأوضح وزير الكهرباء أن إجمالى المخصصات لتحسين شبكات الكهرباء فى الفترة 2005 إلى 2016 نحو 13 مليار جنيه بمعدل مليار جنيه سنوياً، بينما بلغ إجمالى الاستثمارات فى الفترة من 2017 الى 2021 نحو 36 مليار جنيه بمعدل 9 مليار سنوياً.

وتابع الوزير أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية، هو أكبر محطة شمسية فى مكان واحد فى العالم، مشيرا إلى الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، مبينًا أنَّه يتمّ حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%، موضحا أن الوزارة تعمل على زيادة نسبة الطاقات المتجددة فى الشبكة الكهربائية.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن مشروع بنبان وفر نحو 10 آلاف فرصة، مضيفاً أن الاستثمارات بذلك المشروع وصلت إلى 2 مليار دولار، كما أنه حصل على العديد من الجوائز العالمية.