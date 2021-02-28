فيديو.. مستشار الرئيس: الدولة تبذل كل جهد لتوفير اللقاحات لجميع المصريين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن وزارة الصحة ستتواصل مع من سجلوا على الموقع الإلكترونى لحجز لقاح كورونا لإعلامهم بمواعيد وأماكن التطعيم باللقاح.





وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتسهيل الإجراءات تماما ووجود أماكن حضارية ومجهزة لاستقبال المواطنين للحصول على اللقاح. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة فى لقاحات كورونا، خصوصا بعد موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية على إنتاج آخر من شركة جونسون أند جونسون. وأكد أن الدولة تبذل كل جهد من أجل توفير اللقاحات لجميع المصريين لعبور هذه الجائحة بكل خير.

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