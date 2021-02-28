سفير الأردن بالقاهرة يبحث أوجه التعاون مع مصر فى قطاع النقل

جدة - نرمين السيد - وجرى، خلال اللقاء الذى حضره عدد من مسؤولى وزارة النقل، بحث قضايا وأوجه التعاون المشترك بين الأردن ومصر فى قطاعات النقل المختلفة.

ونشر السفير الأردنى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "توتير" تغريدة بمناسبة اللقاء.

وقال العضايلة، فى التغريدة: ‏"تعزيز التنسيق فى مجال النقل بين الأردن ومصر، وفى إطار التعاون الثلاثى مع ‎العراق، كان المحور الرئيسى فى لقائى اليوم مع وزير النقل".

وأضاف: "ناقشنا موضوعات النقل المدرجة على اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المزمع انعقادها خلال الشهر المقبل".