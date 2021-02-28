السفير الأردني في القاهرة يلتقي وزير النقل

التقى السفير الأردني في القاهرة ومندوب الأردن الدائم لدى الجامعة العربية أمجد العضايلة، اليوم الأحد، وزير النقل المصري كامل عبدالوهاب الوزير في مقر الوزارة.
وجرى، خلال اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي وزارة النقل، بحث قضايا وأوجه التعاون المشترك بين الأردن ومصر في قطاعات النقل المختلفة.
ونشر السفير الأردني على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" تغريدة بمناسبة اللقاء.
وقال العضايلة، في التغريدة، "تعزيز التنسيق في مجال النقل بين الأردن ومصر ، وفي إطار التعاون الثلاثي مع العراق، كان المحور الرئيس في لقائي اليوم مع وزير النقل المصري السيد كامل عبدالوهاب الوزير".
وأضاف" ناقشنا موضوعات النقل المدرجة على اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المزمع انعقادها خلال الشهر القادم".
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