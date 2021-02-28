الارشيف / أخبار مصرية

صحة الشرقية : دعم مستشفى الزوامل بمنظار جراحى وإجراء 16 عملية جراحية  

0 نشر
محمد مهران 2021-02-28 20:01 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 

وأشاد وكيل صحة الشرقية بالدور المهم الذى يقوموا به للنهوض بالمنظومة، حيث تم دعم مستشفى الزوامل المركزى، بجهاز منظار جراحى، لقسم جراحة المناظير بالمستشفى، بتكلفة تقديرية أكثر من نصف مليون جنيه. 

 

كما أجرت الفرق الطبية اليوم بالمستشفى المركزى، بأقسام الجراحة العامة، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والتخدير، وهيئة تمريض العمليات، 16 عملية جراحية، ما بين ذات مهارة وكبرى ومتوسطة، منها استئصال مرارة بالمنظار الجديد، وجراحات آخرى متنوعة، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لجميع المرضى، وجميع الحالات الآن جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفى. 

 

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة الشرقية : دعم مستشفى الزوامل بمنظار جراحى وإجراء 16 عملية جراحية   على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا