صحة الشرقية : دعم مستشفى الزوامل بمنظار جراحى وإجراء 16 عملية جراحية  

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.





وأشاد وكيل صحة الشرقية بالدور المهم الذى يقوموا به للنهوض بالمنظومة، حيث تم دعم مستشفى الزوامل المركزى، بجهاز منظار جراحى، لقسم جراحة المناظير بالمستشفى، بتكلفة تقديرية أكثر من نصف مليون جنيه.

كما أجرت الفرق الطبية اليوم بالمستشفى المركزى، بأقسام الجراحة العامة، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والتخدير، وهيئة تمريض العمليات، 16 عملية جراحية، ما بين ذات مهارة وكبرى ومتوسطة، منها استئصال مرارة بالمنظار الجديد، وجراحات آخرى متنوعة، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لجميع المرضى، وجميع الحالات الآن جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفى.