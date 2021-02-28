وزارة السياحة تستعرض إجراءات دعم القطاع أمام النواب

جدة - نرمين السيد - استعرضت وزارة السياحة آليات دعم القطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى، بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائبة نورا على، رئيس اللجنة.





ولفتت الوزارة إلى بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لدعم القطاع السياحى، ومنها إعفاء العقارات المستخدمة فى المجالات السياحية والفندقية من الضريبة العقارية حتى 30 أبريل 2021، وإرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر.

وأشارت إلى إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، للمنشآت الفندقية والسياحية، وسداد نسبة 40% حتى أبريل 2021، للمنشآت الفندقية فى كل المحافظات، والمنشآت السياحية فى محافظات "الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، البحر الأحمر"، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة.

وتحدثت الوزارة عن إرجاء سداد رسوم المراسى النهرية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية حتى 30 إبريل 2021، وجدولة المديونيات والمستحقات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، منذ أبريل 2020، على المنشآت الفندقية والسياحية، لمدة 36 شهرا اعتبارا من التاريخ المقرر لبدء السداد وهو مايو 2021، علاوة على الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة فى المحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2021، وكذلك تخفيض رسوم الهبوط والإيواء 50%، والخدمات الأرضية 20%، فى المطارات فى المحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2021.

وأضافت الوزارة : أن الإجراءات شملت أيضا، تخفيض أسعار الوقود، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران المدنى المنتهى فى 29 أبريل 2020، إلى 31 ديسمبر 2020، وإطلاق برنامج جديد اعتبارا من أول يناير 2021 حتى 30 أبريل 2021، خلاف إجراءات أخرى.



كما كشفت الوزارة عن الحركة السياحية الوافدة، وأوضحت أنها شملت 1.4 مليون سائح من يونيو حتى ديسمبر 2020، و1.9 مليون سائح حتى تاريخه، وأشار إلى أن السياحة الداخلية شهدت نشاطا فى الصيف لعدم تمكن المواطنين من قضاء الإجازات فى الخارج.

وأشارت إلى جهود استعادة حركة السياحة، وإطلاق مبادرة "شتى فى مصر"، والتى تم مدها إلى 15 مايو بناء على طلب أعضاء مجلس النواب، وتحدثت عن تنشيط السياحة الثقافية، وافتتاح متحفى الغردقة وشرم الشيخ، والاستعداد لافتتاح متحف الحضارة فى الفسطاط.