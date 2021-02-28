الاتحاد العام للمصريين في الخارج يناقش مشاكل أبناء الوطن في الخارج مع نواب البرلمان

أقام صباح اليوم الأحد مركز الدراسات التابع للاتحاد العام للمصريين في الخارج بالتعاون مع اللجنة الاعلامية ندوة هامة عبر تقنية زوم ناقش فيها امكانية تكوين صندوق لهم لمواجهة المشكلات التي يواجهها المصريون في الخارج مثل وباء كورونا وأزمة العالقين ومشكلات ناجمة عن حروب أهلية وغيرها.

ناقش الحاضرون عبر تقنية زوم مشكلات مثل نقل جثامين الموتى في الغربة، والجمارك على سيارات العائدين عودة نهائية، وعدم تمتع ابناء مصر في الخارج بمظلة التأمينات الاجتماعية بشكل صحيح واجباري، وعدم شمولهم ضمن مظلة التأمين الصحي في مصر ، كما عرض الحاضرون من رؤساء الجاليات مشكلة احتضان ابنائنا من الجيلين الثاني والثالث في اوربا وامريكا وكندا واستراليا وبعض المشكلات المرتبطة بازدواج الجنسية.

شهد الندوة التى قام بالإعداد والتقديم فيها مجموعة من أعضاء الإتحاد من مختلف الدول تتقدمهم م. مرفت خليل رئيس الاتحاد في بريطانيا ، حضر فيها مجموعة من السادة نواب الشعب يتقدمهم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ وبعض السادة النواب السابقين المهتمين بنفس الملف النائب مارجريت عازر والنائب جمال الشريف ، كما حضر الندوة مجموعة كبيرة من رؤساء الجاليات المصرية من اكتر من ٣٠ دولة من كل قارات العالم .

وقال علاء سليم امين عام الاتحاد أن الندوة عبرت عن المشاكل الحقيقية للمصريين في الخارج وأظهرت الحاجة الضرورية لوضع استراتيجية واضحة المعالم يلتف حولها كل أبناء الوطن في الخارج من أجل تذليل كافة الصعوبات تجاة كافة القضايا التي يعاني منها مجموعة كبيرة من المقيمين في دول الخليج ، وابناء الهجرة المستديمة في اوروبا وامريكا واستراليا وكندا .. وأضاف سليم أن الندوة لاقت نجاحًا بين جموع المصريين في الخارج وأنهم جميعا منتظرين تحقيق هذه المطالب من السادة النواب .

قال رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للمصريين اسماعيل احمد علي ان الأتحاد على استعداد تام للتعاون مع نواب الشعب من المصريين في الخارج وغيرهم حيث يملك المعلومات الكاملة من خلال مركز المعلومات ومن خلال الإنتشار الواسع للقيادات في مختلف أنحاء العالم ، وقد أشاد رئيس الاتحاد بالندوة وبالسادة الضيوف الأفاضل الذين ساهموا بأرائهم في إثراء الندوه بالمعلومات الهامة .