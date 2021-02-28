«مدينتي» حاضنة الرياضة.. شاهد جولة الدراجات وسط الطبيعة

وسط الطبيعة الخلابة لمدينتي وطرقها الواسعة الممهدة، قام أكثر من 100 ساكن بمدينتي بجولة داخل المدينة بالدراجات ، بتنظيم من فريق Livingates Madinaty Team وذلك بالتنسيق مع مجموعة طلعت مصطفى .
أكد عبدالعزيز عثمان منظم فريق Livingates ، أن مدينتي من أجمل الأماكن لممارسة رياضة ركوب الدراجات نظرًا لاتساع الطرق وتواجد سيارة أمن لتأمين الجولة ، الأمر الذي يجعل ركوب الدراجات مناسبا لكافة أفراد الأسرة.
وبدأت الجولة بتجمع المشاركين أمام بوابة 2 ، ثم اتجه المشاركون إلى داخل مدينتي ووصلوا إلى الحديقة المركزية والساوث بارك، ثم قاموا بالعودة إلى مكان التجمع. ورافق الجولة سيارة من أمن مدينتي لتأمين الطريق، وسيارة أخرى للمشروبات لدعم المشاركين.
اتفق المشاركون في الجولة أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص على تخطيط الشوارع بشكل يسمح بفصل حركة السيارات عن المشاه والدراجات .
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