انت الان تتابع تفاصيل خبر حملة تطعيم لشلل الأطفال 2021 انطلقت بإشراف وزارة الصحة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انطلقت اليوم الموافق الـ 28 من شهر فبراير لعام 20021 منذ الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء، حملة تطعيم لشلل الأطفال تحت إشراف وزارة الصحة المصرية، و من المقرر أن تستمر تلك الحملة حتى الأربعاء 3 مارس لعام 2021. جدير بالذكر أن التطعيم يقدم مجاناً تماماً لجميع الفئات المستهدفة. فاليكم تفاصيل الحملة، و أهم الفئات المستهدفة.

حملة تطعيم لشلل الأطفال 2021:

تأتي هذه الحملة من ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، التي تقوم بها وزارة الصحة و السكان المصرية تحت إشراف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سنويا بهدف التأكيد على القضاء على شلل الأطفال و الحفاظ على مصر خالية منه، حيث ظهرت آخر حالة مصابة بهذا المرض في عام 2004م، و تم إعلان مصر كدولة خالية من شلل الأطفال في 2006م من قبل منظمة الصحة العالمية; جدير بالذكر أنه من المقرر أن التطعيم سيتم عن طريق المراكز و الوحدات الصحية، و مكاتب الصحة، و النوادي، بالإضافة إلى المساجد و الكنائس، كذلك بالميادين الكبري، و في الأسواق أيضاً; أما بخصوص القرى فمن المقرر أن يتم مرور الحملة على جميع المنازل بهدف الوصول إلى كل الأطفال.

الفئات المستهدفة:



الأطفال المصرين ، أو غير المصرين المقيمين بالأراضي المصرية.

أو غير المصرين المقيمين بالأراضي المصرية. المرحلة العمرية: من سن يوم إلى 5 سنوات.

بلغ عدد المستهدفين: 16.7 مليون طفل.

فتح باب التسجيل للقاح كورونا:



وفي سياق متصل قامت وزارة الصحة و الإسكان المصرية اليوم، بفتح التسجيل للقاح كورونا بهدف القضاء على فيروس كورونا المستجد. و قد اكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: أن عدد الذين قد سجلوا قد تجاوز السبعة الآف حتى الآن; فبادروا بالتسجيل من اجل الحصول على اللقاح، من خلال الموقع الرسمي mohpegypt.com الذي حددته الوزارة أن كنتم ممن ينطبق عليهم شروط التسجيل في المرحلة الأولي.

علينا التقدم بالشكر للجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية ووزارة الصحة، للنهوض بصحة مصر سواء عن طريق الحملات مثل: حملة تطعيم لشلل الأطفال، أو سعيها الدائم للقضاء على فيروس كورونا عن طريق توفير اللقاح لأغلبية المصريين.