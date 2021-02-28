انت الان تتابع تفاصيل خبر موقع egcovac mohp gov eg تسجيل لقاح كورونا في مصر وكيفية عمل اللقاح 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أطلقت وزارة الصحة والسكان موقع egcovac mohp gov eg للتسجيل لطلب لقاح كورونا يأتي ذلك في إطار حرص مصر علي أن تكون من الدول الأولي في توفير هذه اللقاحات، مع مراعاة كافة الالتزامات التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية.

جدير بالذكر أنه مع انتشار جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم سعى العديد من العلماء و الباحثين و الشركات المتخصصة لإيجاد لقاح فعال ضد فيروس كورونا.

وقامت وزارة الصحة بالمشاركة مع شركة سينوفارم الصينية ومجموعة G42 الإماراتية لتجربة لقاحين 45 ألف مشارك وانتهت الدراسة بفعالية اللقاح بنسبة 86 %، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99 % كما وصلت قدره منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100 %، كما لم تحدث أي أعراض جانبية غير متوقعة في مشاركي الدراسة وجميع الأعراض الجانبية التي حدثت هي أعراض متوقعة بنسبة بسيطة إلى متوسطة.

وكما حرصت وزارة الصحة والسكان علي أهمية دقة إيجاد علي لقاح آمن لمواجها فيروس كورونا المستجد ويكون خالي من الأعراض الجانبية للحرص علي صحة موطنيها.

كيفية عمل اللقاح عندما يخترق جسمنا عامل مسبب للمرض الجديد (فيروس أو بكتريا)، يقوم الجسم مباشرة بتكوين أجسام مضادة خاص بهذا المسبب، فيقضي عليه، وتوجد العديد من التقنيات التي تستخدم لإنتاج اللقاحات في العالم منها ما هو تقليدي ومنها ما هو حديث ولكن تدور معظم تقنيات التصنيع حول نوعين أساسين وهم. اللقاحات المعطلة وهي تحتوي على الفيروس المنتج مخبريا بعد تدمير الحامض النووي له ومن أشهر أمثلة هذا اللقاح ( لقاح السولك الخاص بشلل الأطفال، لقاح السعار ولقاح الإنفلونزا الموسمية). اللقاحات الحية المضعفة وهي تحتوي على الفيروس حي ولكن جرى إضعاف الحامض النووي بحيث يصبح قادر على إنتاج المناعة ولا يستطيع التسبب في المرض ومن أشهر أمثلته (لقاح شلل الأطفال الفموي سابين ، لقاح الحمى الصفراء ولقاحات الحصبة).

طريقة التسجيل لطلب اللقاح عبر موقع egcovac mohp gov eg