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انت الان تتابع تفاصيل خبر صرف معاشات شهر مارس 2021 على ثلاث دفعات. تعرف على مواعيدها. والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يبدأ غدا الاثنين الموافق الأول من شهر مارس 2021 صرف معاشات شهر مارس، بتكلفة تساوي 18 مليار جنيه، و من المقرر أن يتم صرف المعاشات على ثلاث دفعات، كحال الأشهر السابقة لمواجهة فيروس كورونا و للحد من انتشاره. جدير بالذكر أن عدد المستحقين و ذوي المعاشات قد بلغ عددهم حوالي 12 مليونا، وفي إطار متصل قد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي في وقت سابق عن جاهزية منافذ صرف المعاشات بجميع المحافظات، و اتخاذها لجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. دعونا لا ننسى أن قانون المعاشات الجديد قد وضح حالات قطع المعاش، كذلك حالات الجمع بين معاشين، أو المعاش و المرتب. فاليكم سريعا نبذة عن الثلاث دفعات، و مواعيدها.
صرف معاشات شهر مارس على ثلاث دفعات
- الشريحة الأولي: من يتقاضون أقل من 1000 جنيه، و قد بلغ عددهم حوالي 2.4 مليونا.
- الشريحة الثانية: من يتقاضون أقل من 2000 جنيه، و قد بلغ عددهم حوالي 2.4 مليون.
- الشريحة الثالثة: من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه، و قد بلغ عددهم حوالي 11 مليونا.
موعد صرف الثلاث دفعات:
- الدفعة الأولى: يومي الاثنين 1 مارس، و الثلاثاء 2 من مارس.
- الدفعة الثانية: يومي الأربع و الخميس، الموافقين الثالث و الرابع من شهر مارس.
- أما الدفعة الثالثة و الأخيرة: فمن المقرر أن تكون بأيام 5 و 6 مارس.
- جدير بالذكر أيضاً انه يمكن لأي مستحق للمعاش من حاملي بطاقة مكن ATM (المقدرة بحوالي 12 ألف مكنة على مستوى الجمهورية)، صرف معاشه مباشرة بدء من الغد.
غرفة متابعة لعمالية صرف المعاشات:
وفي نفس الإطار فقد قامت الهيئة العامة لصرف المعاشات، بإنشاء غرفة عمليات متابعة لعملية صرف معاشات شهر مارس بهدف: متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة، كذلك تلقي الشكاوى و مساعدة من يواجهون المشاكل و العقبات في صرف معاشهم.
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