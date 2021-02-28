انت الان تتابع تفاصيل خبر صرف معاشات شهر مارس 2021 على ثلاث دفعات. تعرف على مواعيدها. والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يبدأ غدا الاثنين الموافق الأول من شهر مارس 2021 صرف معاشات شهر مارس، بتكلفة تساوي 18 مليار جنيه، و من المقرر أن يتم صرف المعاشات على ثلاث دفعات، كحال الأشهر السابقة لمواجهة فيروس كورونا و للحد من انتشاره. جدير بالذكر أن عدد المستحقين و ذوي المعاشات قد بلغ عددهم حوالي 12 مليونا، وفي إطار متصل قد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي في وقت سابق عن جاهزية منافذ صرف المعاشات بجميع المحافظات، و اتخاذها لجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. دعونا لا ننسى أن قانون المعاشات الجديد قد وضح حالات قطع المعاش، كذلك حالات الجمع بين معاشين، أو المعاش و المرتب. فاليكم سريعا نبذة عن الثلاث دفعات، و مواعيدها.

صرف معاشات شهر مارس على ثلاث دفعات

الشريحة الأولي: من يتقاضون أقل من 1000 جنيه ، و قد بلغ عددهم حوالي 2.4 مليونا. الشريحة الثانية: من يتقاضون أقل من 2000 جنيه ، و قد بلغ عددهم حوالي 2.4 مليون. الشريحة الثالثة: من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه ، و قد بلغ عددهم حوالي 11 مليونا.

موعد صرف الثلاث دفعات:

الدفعة الأولى: يومي الاثنين 1 مارس ، و الثلاثاء 2 من مارس.

و الثلاثاء 2 من مارس. الدفعة الثانية: يومي الأربع و الخميس ، الموافقين الثالث و الرابع من شهر مارس.

الموافقين الثالث و الرابع من شهر مارس. أما الدفعة الثالثة و الأخيرة: فمن المقرر أن تكون بأيام 5 و 6 مارس.

جدير بالذكر أيضاً انه يمكن لأي مستحق للمعاش من حاملي بطاقة مكن ATM (المقدرة بحوالي 12 ألف مكنة على مستوى الجمهورية) ، صرف معاشه مباشرة بدء من الغد.

غرفة متابعة لعمالية صرف المعاشات:

وفي نفس الإطار فقد قامت الهيئة العامة لصرف المعاشات، بإنشاء غرفة عمليات متابعة لعملية صرف معاشات شهر مارس بهدف: متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة، كذلك تلقي الشكاوى و مساعدة من يواجهون المشاكل و العقبات في صرف معاشهم.