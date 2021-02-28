مدبولى يتابع موقف تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، إلى جانب عرض موقف تنفيذ المنظومة بمحافظة بورسعيد، التى شهدت التشغيل التجريبى للمنظومة، وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، فيما شارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزير المالية، وبحضور ومشاركة رؤساء الهيئات الثلاث للمنظومة والمديرين التنفيذيين.





وأكد رئيس الوزراء على الأهمية التى توليها الحكومة لسرعة إنجاز منظومة التأمين الصحى الشامل، وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن، موجها بعقد اجتماع شهرى لمتابعة موقف تنفيذ المنظومة، كم تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على تكليف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بالتنسيق بين الهيئات الثلاث التى تقوم على تنفيذ المنظومة، وهى:

"هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الجودة والاعتماد، وهيئة التأمين الصحى، بما يُسهم فى تذليل العقبات وحل المشكلات".

واستعرض الدكتور أحمد السبكى أهم مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، موضحا أنه تم تسجيل 617 ألف مواطن على المنظومة إلكترونيا بالمحافظة، وتم تقديم 3.5 مليون خدمة صحية، إلى جانب إجراء 36 ألف عملية جراحية فى إطار المنظومة.

وأوضح أنه سيتم تطبيق المنظومة فى محافظة الأقصر على مرحلتين، وأن المنظومة شهدت تسجيل 810.976 مواطنا من المحافظة، وفى السياق ذاته، عرض الموقف الإنشائى ونسب التنفيذ الخاصة بالوحدات والمراكز الصحية بالمحافظة والتى بلغت مراحل متقدمة.

وفيما يتعلق بتطبيق المنظومة بمحافظة الاسماعيلية، أشار الدكتور أحمد السبكى إلى أن المرحلة الأولى تشمل 3 مستشفيات و22 وحدة ومركزا صحيا، بينما تتضمن المرحلة الثانية 9 مستشفيات و32 وحدة ومركزا صحيا، مضيفا أنه تم تسجيل ما يزيد عن 1.143 مليون مواطن للاستفادة من المنظومة فى محافظة الإسماعيلية.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء، تتضمن مستشفيين، و10 وحدات ومراكز صحية فى المرحلة الأولى، و6 مستشفيات و13 وحدة ومركزا صحيا فى المرحلة الثانية، وأنه تم تسجيل 91.401 مواطن فى المنظومة من أبناء المحافظة، كما استعرض الموقف الانشائى ونسب التنفيذ للمنشآت الطبية المُستهدفة.

من جانبه، استعرض المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، التطورات الخاصة بالمنظومة الرقمية لمشروع التأمين الصحى، وذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية والربط الشبكى فى محافظات: بورسعيد والاقصر والاسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، والتى بلغت مراحل متقدمة من التنفيذ.

كما استعرض موقف تنفيذ محور تطبيقات المنظومة، وأعداد مواقع التنفيذ فى محافظات المرحلة الأولى، وأشار إلى أنه جارٍ العمل على محور تحديث قواعد البيانات والربط مع الجهات.