وزير الآثار: نعد لحملة ترويجية دولية للسياحة المصرية بتكلفة 30 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، فى كلمته خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، مساء اليوم الأحد، إن هناك مجموعة من مشروعات القوانين لدعم قطاع السياحة، بعضها جاهز للإصدار بعد مناقشته فى مجلس النواب، وبعضها جارى إعداده.

وأضاف أن هذه التشريعات تشمل مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، الذى وافق عليه مجلس النواب، ومشروع قانون التراخيص السياحية الذى تم الانتهاء منه وإرساله لمجلس الوزراء، ومشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، ومشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد، وتنظيم الشركات السياحية.

وتابع: "يوجد مشروع قانون آخر سنعمل عليه مع لجنة السياحة بمجلس النواب، وسيكون للتاريخ، وهو مشروع قانون للأزمات السياحية ودعم العاملين فى القطاع السياحى، ويستهدف الحفاظ على العمالة والاستعداد لمواجهة أى أزمات".

وأيدت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن يتم إعداد مشروع قانون الأزمات السياحية، على أن يتضمن إنشاء صندوق لدعم العاملين، مؤكدة أن اللجنة ستتبنى فكرة إنشاء الصندوق.

وعقب الوزير، قائلا: "أعددنا مشروع القانون بالفعل وهناك مقترح بأن يسرى بعد سنة من انتهاء جائحة كورونا"، ولفت إلى أن مشروع قانون المنشآت الفندقية سيتضمن مادة واضحة بتحديد حد أدنى لأسعار الخدمات الفندقية.