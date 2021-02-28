وزيرة الصناعة: خطة الإصلاح عززت قدرات الاقتصاد فى مواجهة تداعيات كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة تمثل أحد أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، خصوصًا فى ظل الظروف الصعبة التى تواجه منظومة الاقتصاد العالمى من تداعيات انتشار فيروس كورونا، والتى أثرت سلبا على اقتصادات دول العالم.





وأشارت الوزيرة، فى هذا الإطار إلى أن النجاح الذى حققته خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة المصرية منذ أكثر من 4 أعوام ساهمت فى تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ومن بينها أزمة "كوفيد 19".

وقالت إن القطاع الخاص المصرى قام بدور رئيسى فى تنفيذ خطة الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من خلال استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وهو الأمر الذى يؤكد على أهمية الدور الوطنى لمجتمع الأعمال كشريك رئيسى للحكومة فى تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى.

جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقتها الوزيرة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات منتدى "قمة مصر للأفضل"، بحضور عدد من الوزراء، والذى شهد تكريم أفضل 100 شركة فى السوق المصرية، وأبرز 50 سيدة تأثيرا فى الاقتصاد المصرى، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوى الهمم، والمؤسسات الأفضل فى مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

وأوضحت أن عام 2020 كان عاماً استثنائيًا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا والذى استلزم من الحكومة القيام بأداء استثنائى يتواكب مع حجم التحدى لاحتواء التداعيات السلبية لهذا الفيروس، وعملت الحكومة على محاور متعددة واتخذت إجراءات سريعة لمواجهة التداعيات المتوقعة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، لافتة الى ان هذه الإجراءات ساهمت فى أن يحقق الاقتصاد المصرى المرتبة الثانية ضمن أعلى الاقتصاديات الناشئة نموًا فى عام 2020 بمعدل نمو بلغ 3.6% وضمن 3 اقتصادات بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادى ايجابى.

ولفتت إلى أن المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصرى كانت نتيجة سياسات وقرارات اتخذتها الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشارك فيها القطاع الخاص، وتضمنت توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا وإطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحى، بالإضافة إلى توفير 20 مليار جنيه للمصدرين خلال عام 2020 لسداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأضافت أن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافد رئيسى ومحورى فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى وتوفير فرص العمل، لافتة إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالميا إلا أن الصناعة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالى 2019-2020 وبلغ معدل النمو الصناعى 6.3%، فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعى حوالى 17.1% فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل قيمة الناتج الصناعى إلى 942 مليار جنيه مقارنة بحوالى 847 مليار جنيه فى العام السابق أى بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.

ونوهت الوزيرة، إلى أن قيمة الاستثمارات الصناعية العامة بلغت حوالى 49 مليار جنيه خلال العام المالى المنقضى، وهو ما يمثل حوالى 10.3% من إجمالى الاستثمارات العامة، واستوعب القطاع الصناعى نحو 28.2% من إجمالى العمالة المصرية، وهو ما يشير إلى الدور المحورى الذى يلعبه هذا القطاع الهام فى توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، وعلى أهمية القطاع الصناعى لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولى اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية باعتبارها أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية المستدامة حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى إلى 27% وفى مجلس الوزراء بنسبة 25%، مشيرة إلى أن التكريم الذى يقدمه منتدى "قمة مصر للافضل" سنويا لأفضل المؤسسات والقيادات التنفيذية، وكذلك إبراز الدور الحيوى الكبير الذى تقوم به المرأة كصانع السياسات وداعم أساسى لخطط الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة جعله فى مصاف المنتديات الكبرى التى تساند وتدعم النجاحات التى تشهدها الدولة المصرية وخصوصًا المرأة فى جميع المجالات.

ونقلت الوزيرة تحيات الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للقائمين على المنتدى على المجهودات المبذولة فى تنظيم هذا المنتدى والنجاحات المتتالية والتى تتحقق عاما بعد عام.