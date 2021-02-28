زراعه النواب تقر تعديلات نقابة الفلاحين 

وقال الحصرى رئيس اللجنة، إن اللجنة استندت إلى نص المادة 180 من اللائحة الداخلية، فى الموافقة مشروع القانون، من جديد، دون التطرق إلى إعادة مناقشة مواده مرة أخرى، باكتفاءها بما انتهت إليه اللجنة السابقة فى تقريرها حول مشروع القانون.
وتنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس على: "يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت وضعت تقريرًا فيها".
ومن جانبه، قال رئيس لجنة الزراعة، النائب هشام الحصرى، إن اللجنة ستعد تقريرًا لإحالته إلى رئيس المجلس، لعرض القانون على الجلسة العامة، موضحًا أن موافقة اللجنة على مشروع القانون، تأتى لشعورنا بما يعانى منه الفلاح حاليا، وما يقوم به من جهد، وما يحققه على أرض مصر.
وتابع :"مهما سنعمل له مش هنوفيه حقه، فهو يعلمنا الوطنية، ولم يتوقف يوما عن العمل والإنتاح برغم الظروف التى مرت بها البلاد".
وأوضح أن مهنة الفلاح من أشرف المهن، خصوصًا أنه يتاجر مع الله عز وجل، حيث يضع بذوره ويتوكل على الله فى الإنتاج، مختتما كلمته بتوجيه الشكر للقيادة السياسية بالبلاد الداعمة للفلاح.
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