التعليم العالي: إعادة الامتحان للطلاب المتأخرين بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر

تابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حرمان عدد من الطلاب من دخول لجان الامتحان بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر بسبب تأخرهم عن المواعيد الرسمية لأداء الامتحان، وتم التواصل مع إدارة المعهد والتوجيه بإعادة الامتحان لهؤلاء الطلاب تقديرا للظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا.

كما تم التوجيه بالتحقيق فى تفاصيل الواقعة، وتقديم تقرير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال ٤٨ ساعة بكافة التفاصيل.