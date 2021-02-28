بالأسماء.. كورونا يغتال أحلام 387 طبيبا

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الأطقم الطبية هي حائط الصد الأول ضد فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنهم لم يدخروا جهدا للدفاع عن وطنهم.

وأوضح "الزيات"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن تكريم الأطقم الطبية وإعطاءهم لقاح كورونا، أقل تقدير لدورهم في معركة فيروس كورونا.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء، قائمة شهداء كورونا، منذ بداية الجائحة، وبلغ عددهم 387 شهيدا، وذلك المعلن عنهم فقط.

قائمة شهداء الأطباء، بسبب فيروس كورونا:-

1. الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر

2. الدكتور أشرف عدلي، استشاري القلب بمستشفى قنا العام

3. الدكتور طارق شكري، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، ووكيل مستشفى العباسية الأسبق.

4. الدكتور محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي السابق.

5. الدكتور ممدوح السيد، مدير مرفق[ الإسعاف السابق بمحافظة سوهاج.

6. الاستاذ الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب القصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

7. الدكتور فكري منير عزيز اخصائي الطوارئ مستشفى مار مرقس القاهرة.

8. الدكتور عمرو عبيد، أستاذ أمراض الكلى طب الأسكندرية.

9. الدكتور أحمد النني، طبيب النساء والتوليد في التأمين الصحي ببنها.

10. الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، إخصائي الحميات بإمبابة.

11. الدكتور وليد يحيي عبد الحليم، طبيب نساء مقيم بمستشفى المنيرة.

12. الدكتور حسن جمال الدين فرحات، أستاذ طب وجراحة العين بطب المنوفية.

13. الدكتور ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفى صدر المعمورة.

14. الدكتور كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفي الأقصر الدول

15. الدكتور أحمد عزت دراز، نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية

16. الدكتور صلاح عبدربه، أستاذ أطفال طب الأزهر دمياط.

17. الدكتور عبداللطيف عبدالحميد، مدير الإدارة الصحية ههيا بالشرقية.

18. الدكتور أحمد محمود أبو صادق، استشاري الأنف والأذن بأسوان.

19. الدكتور محمد حشاد اخصائى الاطفال بمستشفى ناصر العام 35 سنة

20. الاستاذ الدكتور صلاح الشيمى استاذ الجلدية طب عين شمس

21. الدكتور رافت ناجى استشاري النساء، الجيزة

22. الدكتور عبد اللطيف دبور اخصائى المسالك البولية السنبلاوين

23. الدكتور احمد يس غلاب استشاري المسالك دمنهور

24. الدكتور سمير الغندور استاذ العظام طب قناة السويس

25. الدكتور جمال ابو العلا استشارى الباطنة ورئيس اقسام الباطنة بالمنيرة العام سابقًا

26. الدكتور رونز يسى مقار استشارى النساء بنى سويف

27. الدكتور اشرف القاضي استشارى الباطنة والحميات اسوان

28. الدكتور البير جرجس استشاري الاطفال ابو تيج اسيوط

29. الدكتور محمد فريد الجندى، رئيس قسم القلب بمعهد القلب القومى

30. الدكتور محمود السيد عبد الحليم الغزلاني استشاري حميات القاهرة

31. الدكتور يحيي سعد، مدير مستشفي العيون اطفال القاهره

32. الدكتور معتصم محمود ذكى، اخصائي الجراحة المطرية التعليمى

33. الدكتور هانى رفعت استاذ الكلى طب عين شمس.

34. الدكتور عبدالعظيم ابوالحسن ..استشاري مسالك مستشفى منوف العام

35. الدكتور محمد عبد الحافظ اخصائي الباطنة في مستشفي زفتي العام بمحافظة الغربية

36. الدكتور محمد عنتر مدرس الفارما طب ازهر دمياط

37. الدكتور نيرمين جلال استشاري امراض النساء والتوليد بالقاهرة.

38. لدكتور ابراهيم على، استاذ الباثولوجيا الإكلينيكية طب ازهر بنين

39. الدكتور محسن الهايتمى، استاذ الباطنة طب الازهر

40. الدكتور هشام عبد الحميد أخصائي طب الأطفال بحلوان.

41. الدكتور سيد رشدى محجوب مدرس جراحة الاعصاب طب الازهر.

42. الدكتور سمير عثمان،استشاري النسا والولاده حلوان.

43. الدكتور ايمن زكي، استشاري النسا والولاده حلون.

44. الدكتور محمود خضر جراحة القاهرة.

45. الدكتور فليب مترى استشارى الاذن والأنف والحنجرة.

46. الدكتور يوحنا لطفي صادق استشاري النساء والتوليد بمستشفيات القليوبية،توفي في الرعاية المركزة بمستشفي الدمرداش.

47. الدكتور علي هويدي، مدير مستشفي حميات شربين سابقا

48. الدكتور محمد عبد الحكيم استشارى الباطنه حلوان.

49. الدكتور محمد حسن عمر استشارى الحميات، بالاقصر.

50. الدكتور نبيل خليفة، استاذ العظام طب عين شمس

51. الأستاذ الدكتور عزت فهمى صليب، استشارى تخدير، بنها.

52. الدكتور فايق فخري، مدير مكتب صحة الاقصر سابقا.

53. الدكتور.سيد نادى كامل اخصائي الحميات المنيا.

54. الدكتور جورج عطية حبيب استشاري طب الاطفال بالقاهرة، ومدير المركز الطبي التخصصي بالزيتون بالقاهرة.

55. الدكتور محمد حسن احمد، مدير مستشفي حميات الاقصر سابقا.

56. الدكتور حمزة ابراهيم طرخان اخصائي التحاليل.

57. الأستاذ الدكتور سالم خليل استاذ المسالك طب الزقازيق.

58. الدكتور رأفت محمد القاضي استشاري الجراحة بأسوان.

59. الدكتور يسري كامل، نائب مدير معهد القلب.

60. الدكتور محمد عبد العليم سعد استاذ التشريح بجامعة طنطا

61. الدكتور عادل عبد العظيم شبل استشاري طب النساء والتوليد بمستشفي المنيرة سابقآ

62. الدكتور نبيل نسيم استشاري قلب و رعاية مركزه بمستشفي 6 اكتوبر.

63. الدكتور اميره منير، استاذ الرمد طب عين شمس.

64. الدكتور

65. الاستاذ الدكتور عادل فؤاد رمزى، استاذ الجراحة طب القصر العيني.

66. الدكتور ايمان ابراهيم، الواسطى بنى سويف

67. الدكتور اميل فوزى، اخصائى الجراحه بمستشفى ابشواى بالفيوم.

68. الدكتور علي حسن العربى استشاري الكبد. مستشفى الساحل.

69. الدكتور احمد الزفتاوي كبير استشاري الصدر المنصورة.

70. الدكتور احمد فتحي محمد عوض استشارى الرمد بالأقصر.

71. الدكتور عبد الحميد ابو يوسف استشارى الحميات المحمودية

72. الدكتور سيد حتحوت، أستاذ المسالك البولية طب الأزهر.

73. الدكتور مايكل وجيه عضو مجلس نقابة أطباء اسيوط،.

74. الدكتور رامى الديب ،أحد أبطال مستشفى عزل كفر الزيات.

75. الدكتور هشام عبدالقادر مختار يوسف، الواسطى بنى سويف.

76. الدكتور حسن محمود فاضل، استشارى الجراحةً العامة بسوهاج.

77. الدكتور عماد حبيب استشارى الباطنه مغاغة المنيا.

78. الدكتور جمال صبرى استشارى أنف واذن وحنجره التل الكبير.

79. الدكتور طارق عاشور اخصائي اطفال اسكندريه.

80. الدكتور مصطفى زيتون استاذ النساء والتوليد طب الزقازيق.

81. الدكتور محمد ابوستيت استاذ الجراحة طب الازهر.

82. الدكتور هشام سعيد استشارى أنف واذن وحنجره، أم المصريين.

83. الدكتور مجدي نصحي مسيحه استشاري امراض الباطنه بالقاهرة.

84. الدكتور محمد عبد الحافظ اخصائى الباطنة مستشفى زفتى العام

85. الدكتور محمود مدني خليل استشاري النساء والتوليد بني سويف الاسبق

86. الدكتور اسحق سرجيوس اخصائى الباطنة مستشفى قنا العام

87. الدكتور محمد احمد الغليونى استاذ مساعد طب المناطق الحارة جامعة اسيوط

88. الدكتور نبيلة عبد الحميد عبد الحافظ

89. الدكتور عمر عبد الرافع استشاري الباطنه و رئيس اقسام الباطنه بمستشفي ام المصريين سابقا،

90. الدكتور وليد يحيى طبيب مقيم بالمنيرة العام

91. الدكتور عزت فهمى صليب استشارى تخدير القليوبية

92. الدكتور عبد الحميد ابو يوسف استشارى باطنة بالمحمودية

93. الدكتور اسحاق عوض عطيه استشارى الجهاز الهضمى اسوان

94. الدكتور ابراهيم موسي حسن المرادني اخصائي الطب النفسي و علاج الإدمان بمستشفي المعموره للطب النفسي

95. الدكتور كمال عبد النبي صالح استشاري الجراحة العامة وشيخ جراحى بنى سويف

96. الاستاذ الدكتور مصطفي علي السيد استشاري القلب والأوعية الدموية و القسطرة التداخلية

97. د. ايمن زكي أحمد أخصائي أمراض النساء والتوليد

98. الدكتور محمود البطل استشاري طب النساء والتوليد بمستشفي مغاغة بالمنيا

99. الدكتور عصمت عبد المجيد بهنسي شعلان مدير عام في مستشفى معهد أمناء الشرطة.

100. الدكتور محمد سامي برغوت مدرس مساعد طب الأطفال جامعة طنطا

101. الأستاذ الدكتور عبد الجواد السيد سعد ، الأستاذ بمعهد الكبد بالمنوفية

102. اللواء طبيب جلال سيد أحمد محمد غضنفر استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى المعادي العسكري

103. الدكتور دكتور محمود محمد أحمد الفولي أستاذ متقاعد فى قسم الفارماكولوجى بجامعة طب بنها

104. الدكتور ريمون عماد فرج الله أسعد المدرس المساعد بقسم الباطنة بكلية الطب جامعة الفيوم

105. الشهيد د.عرفه رجب عمر نحله مدير مستشفى التكامل بشونى بالغربية ( سابقا )

106. الدكتور حسام احمد حلمي استشاري طب الأطفال بمحافظة الإسكندرية

107. ا.د ايمن الدسوقى استاذ أمراض الباطنه والجهاز الهضمي والكبد بكليه طب المنصوره

108. الدكتورة سلوى فرحات استشاري الحميات ورئيس قسم العزل بمستشفي المطرية بالدقهليه

109. الدكتور محمد يسري استشاري الأمراض الباطنة ومدير مستشفى التأمين الصحي السابق ببني سويف

110. الدكتور مصطفى محمد الفقي..استشاري الجراحة بمستشفى المحمودية بالبحيرة

111. الدكتور سمير محمد مدني مدير التأمين الصحي لجامعة حلوان سابقآ

112. الدكتور الشاب هاني نعيم سدراك اخصائي الجراحة بمستشفي سوهاج العام

113. د. ياسر الشرقاوي اخصائي العنايه مركز قلب المحلة

114. د. أحمد عبد الرحمن إمام استشاري العظام بمستشفى بني سويف العام

115. الدكتور عبد الله محمد محمد اسماعيل اخصائي باطنة في مستشفى الأحرار بالشرقية

116. الدكتور محمد رجب سرحان استشاري الحميات بمستشفى حوش عيسى المركزي

117. الدكتور بهاء الدين أحمد علي استشاري الرمد بمستشفى الرمد بقنا

118. الدكتور عاطف محمود سالم .. استشاري الجراحة العامة و مكافحة العدوى

119. الدكتور محمد عزازي محمود اخصائي الباطنة قسم الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الأحرار التعليمي

120. الدكتور يوسف سيد احمد ..استشاري الاطفال بمستشفى ساحل سليم بأسيوط

121. الدكتورة وسام سيد ديب سيد .. أستاذ مساعد نساء بطب الفيوم

122. الدكتور عبد النبى عبد الستار البطران استشارى الجراحة العامة و مدير عام باتحاد الاذاعة والتليفزيون

123. الدكتور وجيه مهنى قلته جريس استشاري أمراض النساء و التوليد بالأسكندرية

124. د. عمر العوامري استشاري باطنه والوكيل السابق لمستشفى حميات الاسكندرية

125. ورداني حسن عيد استشاري الجراحة ومدير مستشفي العدوة سابقًا

126. عادل جرجس استشاري صدر و مدير مستوصف صدر كفر الدوار و قائد الفوج الثالث في عزل كفر الدوار

127. الدكتور علي محمود سيف استشاري جراحة بمستشفى دمسنا بأبو حمص بالبحيرة

128. الدكتورة هبة ماضي أخصائية النساء والتوليد بمستشفى النساء والصحة الإنجابية بمرسى مطروح

129. الدكتور محمد عيد استشاري جراحة بالدقهلية

130. الأستاذ الدكتور محمد متولى هلال مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى السابق

131. الدكتورماهر محمود عبد الحليم رابع استشاري امراض الكلي

132. الدكتور أيمن عبد الموجود إستشارى الجراحة العامة و المناظير و رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى رشيد العام

133. ا.د. أسامة أمين البرماوى أستاذ الأنف والأذن بطب طنطا.

134. د محمد ندير توتو اخصائي امراض الصدر في مستشفي صدر المعموره بالاسكندريه

135. د. عبدالوهاب السعدنى رئيس قسم الاطفال مستشفى المنصورة الدولى

136. الدكتور مجدى الدميرى استشارى مسالك بولية بمستشفى المحلة العام

137. د. نبيل تركي مرسي أبوزهرة طبيب جراحة عامة و مدير مستشفي شبراخيت المركزي سابقا

138. د. جمال سليمان توفيق سليم إستشارى أمراض الباطنه والقلب بمرسى مطروح

139. د. علي المرسي عبد الرازق إستشاري النساء والولادة بمستشفي المنزلة سابقًا

140. الدكتور علاء عبدالكريم عبدالمجيد استشاري جراحة العظام بمستشفى ديروط المركزي

141. الأستاذ الدكتور عبد المنعم كامل ربيع أستاذ ورئيس قسم الصدر الأسبق بكلية طب الاسكندرية

142. د. احمد عبد العزيز احمد حسنين اخصائي طب الاطفال في مستشفى قليوب التخصصي

143. د. جمال حسين مازن استشاري طب الأطفال و حديثي الولاده بسوهاج

144. د. ربيع عبد المطلب النجار أخصائي الأطفال بمستشفى كفر الزيات

145. د. احمد محمود كامل استشاري نساء وتوليد بالاسكندرية

146. د عصمت عبد الخالق الميرغني اخصائي النساء والتوليد

147. د.احمد ماضي اخصائي الصدرية بمستشفى صدر المعموره

148. الدكتور جميل عط الله استشارى الأطفال بمستشفى ميت غمر

149. د. عبد العزيز بندق استشاري الباطنة بالتأمين الصحي بالدقهلية

150. الدكتور هشام علي غنيم استشاري امراض الباطنه والكلى و المدير السابق لمستشفى احمد ماهر بالاسكندريه

151. وائل علي شكري احمد اخصائي امراض الكلي

152. دينا قطب طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المحلة العام.

153. أ.د ماهر السيد رمضان جزر أستاذ التخدير والعناية المركزة بالاسكندريه

154. د. سامح كمال يوسف مرسي أستاذ مساعد الفسيولوجي بطب الأزهر فرع أسيوط

155. د.ابراهيم هاشم عبد الرحمن حشيش استشارى الجراحة ومدير وحدة الضهرية مركز ايتاى البارود

156. د.وجنات توفيق استشاري القلب بمستشفي المنصورة التخصصي

157. الدكتور ابراهيم شعبان .. اخصائي امراض الباطنة والكلى في بني سويف توفي في العناية بمستشفى العزل ببوش

158. د ناديه فهمي الحضري استشاري أمراض الباطنة في مستشفى مبره العصافره مكان الوفاة مستشفى طوسون للعزل

159. د. أيمن حسين ناصف استشاري الباطنة بمستشفى أجا

160. مي عمرو محمد استشاري قلب ( طبيب حر )

161. محمد حسن عيسي أخصائي قلب

162. مصطفى السيد عبده - طبيب مقيم امراض القلب والاوعية الدموية بمركز القلب بالمحلة الكبرى

163. .د.طارق عبد العزيز ..مدرس تخدير بطب المنصورة

164. د. مختار مختار موسى سامون .. استشاري الأمراض الصدرية بالدلنجات بحيرة

165. د. كامل علاء أحمد الطيب رئيس قسم العظام بمستشفى كفر الزيات

166. د. السيد عبد المنعم فارس استشاري حميات بالاسكندرية

167. د. جمال عبد العليم الديب مدير مستشفى حميات دمياط السابق

168. د. نبيل جاد الحق استشاري الجراحة بطب المنصورة

169. د.محمد دياب استشاري حميات بالشرقية

170. الدكتور ضياء العطفى مدير مستشفي الحميات ببسيون

171. الاستاذة الدكتورة ليلي السيد زياده أستاذ أمراض الدم بمعهد البحوث الطبية بالاسكندرية

172. د.مجاور فتحي الفراوي اخصائي أطفال بمستشفى حوش عيسى بالبحيرة

173. د. محمد نبيه استشاري تخدير بالدقهلية

174. الدكتور عهدي الحمامصي استشاري العناية بمستشفى الزرقا المركزي

175. الدكتور إبراهيم حنفي عبدالمنعم رئيس قسم الكلى بمستشفى أبو المطامير

176. الدكتور عطيه باشا استشاري الكلى بمستشفى دمنهور التعليمي

177. الدكتور حسن عبد اللطيف يوسف استشاري النساء و التوليد بالاسكندرية

178. جميلة زكى محمد السعدني استشارى النسا والتوليد بمستشفى المنشاوى العام

179. د. جمال عبد التواب محمد أبو بكر استشاري باطنة ومدير مستشفى التحرير العام بامبابة

180. عزة محمد محمود غنيم استشارى أمراض النساء والتوليد

181. د. السيد عبد اللطيف نصر مدير مستشفى شبراهور السابق بالدقهلية

182. د.محمد السعيد أخصائي الطوارئ بمستشفى دكرنس بالدقهلية

183. د.حسين عبداللطيف عبدالواحد حسين مدير مستشفى شلشمون المركزي السابق بالشرقية

184. ايمن محمد رمضان اخصائي اشعة بمستشفى السنبلاوين

185. محمد ابراهيم محمود العسيلي رئيس قسم الباطنة بمستشفى السنبلاوين

186. د. عمرو عبد العظيم محمد محمود استشاري الأمراض الصدرية والتدرن

187. د. ماجد زكري جيد جرجس استشارى القلب والأوعية الدموية

188. د. جمال وفيق استشاري أمراض النساء والتوليد

189. الدكتور احمد محمود بسيوني استشاري اطفال بالتأمين الصحي بالإسكندرية

190. زكريا محمد عبد ربه اسماعيل وكيل وزارة الصحة الاسبق بالقليوبية

191. الدكتور حسن فتحي حسن القماش استشاري اطفال علي المعاش

192. ا.د طارق الجمل نائب مدير مستشفى المنصورة الجامعى سابقا

193. د.هاني يحيى عبد القادر شلبي أخصائي تخدير بمستشفى بدر المركزي بالبحيرة

194. د.سلامة لويس غالي أخصائي الأمراض الصدرية والتدرن

195. سعد الدين نجيب سعد الدين الشريف استشاري امراض الباطنه

196. الدكتور الكسان متري فام صليب استشاري نساء وتوليد في مستشفي دار اسماعيل سابقا

197. الاستاذ الدكتور عصام السهوي أستاذ الجراحة بجامعة الإسكندرية ورئيس أقسام الجراحة سابقا

198. الدكتور محمد أبو المعاطى عبد العزيز الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجى بكلية الطب جامعة المنوفية

199. الدكتور رأفت ناجي مرقص استشاري امراض النساء و الولادة بالجيزة

200. العقيد د. مؤمن محمد مدحت استشارى العظام ومساعد مدير مستشفي الشرطة بالاسكندرية

201. د. كمال الدين احمد محمد الدرس

202. د . أحمد الحلوجي أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطا

203. د/ رغدة الدخاخني استشاري امراض النساء والتوليد

204. الدكتور مدحت مرقص مدير الخدمات الطبية بشركة نستلة

205. محمد وهبة استشاري ورئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم بمستشفى فارسكور

206. بدران محمد إدريس استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى كرموز العمال بالإسكندرية

207. د. محمد محمد عابدين سلام استشارى النساء والتوليد

208. د. محمد يوسف صبح أخصائي الباطنة بالبحيرة

209. الأستاذ الدكتور محمد نبيل محمود صالح الأستاذ المتفرغ بقسم التشريح الآدمى وعلم الأجنة بكلية الطب جامعة أسيوط

210. الأستاذ الدكتور سعيد عبدالعظيم أستاذ الطب النفسي بالقصر العيني

211. الدكتور جمال حجاج مدير عام فرع التامين الصحي بالقليوبية

212. الشهيدة الدكتورة أميرة ذكي عطية أخصائية جلدية بمستشفى السنطة المركزي

213. أحمد باز محمد باز اخصائي باطنة بمستشفى الجنينة منية النصر دقهلية

214. الدكتور بشير محمد محفوظ الطباخ إستشاري طب وجراحة العيون

215. الدكتورة سمية سعد زغلول استاذ هستولوجي علم الانسجة بطب قصر العيني

216. الدكتور فؤاد سراج الدين أستاذ الأشعه بكليه الطب جامعه الأسكندريه

217. د. ماجد ميخائيل استشاري الباطنة المنصورة

218. أ.د. محمد نصر أستاذ جراحة القلب ونقيب أطباء الجيزة السابق

219. الدكتور وائل فاروق النجار مدير مستشفى الرياض المركزي سابقا بمحافظة كفرالشيخ

220. الاستاذ الدكتور ابراهيم لطفي استاذ النساء والتوليد جامعه الاسكندريه

221. الدكتور حمدي عبدالمالك محمد سالم

222. الدكتور مجدي موافي استشاري الجراحة بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ

223. د. همت احمد سيف الدين أخصائي أمراض النساء والتوليد بالسويس

224. الدكتورة سحر ناصف أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العيني

225. الأستاذة الدكتورة آمال شحاتة أستاذ الكمياء الحيوية بطب الزقازيق

226. محمد على سليمان حواس استشارى أمراض النساء والتوليد بدمياط

227. د مني محمود حمزه اخصائي الأمراض الجلديه والتناسلية بالاسكندرية

228. مها محمد طلبه محمد أخصائي أمراض النساء والتوليد بالعجمي بالاسكندرية

229. د. جمال السجينى استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى جمال عبد الناصر

230. د. احمد قطب الدسوقي .. استشاري و رئيس قسم الجراحة بمستشفى التامين بالفيوم

231. د. شجرة الدر سعد نصار استشاري العيون بمستشفى الرمد بالإسكندرية

232. الدكتورة شيماء احمد محمد .. طبيب مقيم اشعة تشخيصية بطب اسيوط

233. الدكتور أحمد عبد الهادي استشاري الجراحة بالاسكندرية

234. الدكتورة سمر محمد عبد الهادي اخصائية اشعة بمستشفى السنطة المركزي بمحافظة الغربية

235. الدكتور محمد سعيد عبد السلام أستاذ مساعد أمراض الباطنة والكلى بكليه الطب جامعه الاسكندريه

236. الدكتور سيد زكى عبد الوهاب فرجانى استشارى جراحة المسالك البوليه والمناظير

237. الأستاذ الدكتور محمد عبد الجواد الغرباوي أستاذ جراحة المسالك بطب طنطا

238. د. سعد عبد الله زعير استشارى النساء والتوليد بمستشفى زفتى العام

239. د. محمد عباس رئيس الوحدة الحسابية بالإدارة الصحية بدكرنس

240. الدكتور خميس جابر محمد بركات اخصائي طب اطفال بمركز الدخيلة لصحة الأسرة

241. الدكتور سيد حجازي استشاري طب أطفال بكفرالشيخ

242. الدكتور عبد اللطيف الشوربجى استشارى النساء والتوليد

243. الدكتور محمد شكر أخصائى النساء والتوليد بمستشفى سيدى سالم بكفرالشيخ

244. الدكتور محمد أحمد عرقوب استشاري النساء والتوليد بمبرة المحلة الكبرى

245. د. محمود عبد الرحمن استشاري الأنف والأذن بكفر الدوار

246. د. حسان أحمد نعينع الأستاذ بقسم جراحة العظام بجامعة المنوفية

247. توفيق السيد أبو عيطة استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر طنطا

248. ماجد بشرى داوود استشاري الاشعة التشخيصية بمركز اورام المنيا

249. الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم استشاري أمراض الصدر والحساسية ومناظير الجهاز التنفسي

250. الدكتور فاروق حكيم السعيد استشاري اذن وانف وحنجره بجرجا

251. الدكتور فاروق محمد الجديلي استشاري النساء والتوليد بأبو المطامير محافظة البحيرة

252. الدكتورة فاديه السيد الشافعي أخصائي نساء وتوليد ومدير إستقبال مستشفي الجمهورية

253. الدكتور عبد الله سيد عبد الله اخصائي أنف و إذن وحنجرة بالقليوبية

254. عاطف عزت استشاري النفسية والعصبية بالمنصورة

255. ياسمين زين العابدين استشاري ورئيس قسم الجلدية بمستشفى كفر شكر

256. عبدالعزيز الرمادي استشاري الجراحة بالحسينية

257. الدكتور مجدي سيف استشاري قلب بمستشفى جمال عبد الناصر بالأسكندرية

258. الدكتور ربيع غانم استشاري باطنة بمستشفى دمنهور التعليمي

259. هناء السيد نوفل أستاذ متفرغ كلينيكال باثولجي جامعة طنطا

260. الدكتور صبحي منشاوي خليفه مفتش صحة مركز قويسنا السابق

261. الدكتورة ريهام محمد فكري والتي توفيت في عناية عزل مستشفي صيدناوي

262. ناهد البرعي المدير السابق لإدارة السادات الصحية بالمنوفية

263. فايز فهمي نوار جرجس استشارى الجراحة بميت غمر بالدقهلية

264. حسني سعد نصار استشاري الأطفال

265. الدكتور بهاء الدين بريك مدير مستشفى التامين الصحي سابقا

266. الدكتور يوسف خيرة استاذ عظام بطب الزقازيق

267. الاستاذ الدكتور مجدي مصطفى استاذ جراحة المسالك كليه طب جامعه اسوان

268. الدكتور أشرف بدر الدين محمد حموده استشاري أمراض القلب

269. الدكتور جمال مصطفى مطر، استشاري الجراحة العامة، وكيل مستشفى ميت غمر العام سابقا

270. الدكتور مصطفى عبد السلام استاذ امراض القلب بمعهد القلب القومى

271. الدكتور خالد حمزة استشاري جراحة بالجيزة

272. الدكتور علاء احمد ضياء عبد الرازق استشاري امراض النساء و التوليد بمستشفى المنيرة

273. عمرو عبد الغني عبد الحكيم سرحان مدرس جراحة بأزهر دمياط

274. أ.د حازم الكاشف أستاذ الأشعة التشخيصية بالقصر العيني

275. الدكتور فتحي عراقي محمد علي طبيب باطنه باللجنة الطبية ببورسعيد

276. ياسر أحمد ميره استشاري أمراض النساء والتوليد

277. بهاء البحيري استشاري الحميات بالبحيرة

278. محمد طلبة استشاري الجراحة العامة بمستشفى ميت غمر دقهلية

279. هشام بدره استشاري أمراض الكلي ومدير مركز طنطا للكلي

280. سامي محمد عبدالفتاح طبيب باطنة بالتامين الصحي

281. كوثر صابر نعمان استشاري امراض النساء و التوليد

282. وصفى وديع بشاى الشقيري مدير مستشفى الرومانى بالاسكندرية

283. دكتور سعد الدين نجيب .استشارى باطنة

284. احمد سيد احمد محمد علام استشاري أول أمراض الكلي والامراض الباطنة

285. أيمن السيد محمد السيد بيومي طبيب مقيم عناية مركزة

286. محمد عبد المنعم اخصائى الباطنة والعناية المركزة

287. أسامة عبد الله استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي

288. محسن محمد عجوة مدير مستشفي جمال عبد الناصر سابقا

289. أسامة ربيع استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بالشرقية

290. حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

291. الدكتور عبد المنعم محمد سالم إستشاري الأنف والأذن والحنجرة

292. الدكتور سيد عويس استشاري جراحه العظام

293. الاستاذ الدكتور خالد رشاد استاذ طب وجراحه العيون في جامعه الاسكندريه

294. د. جودة مصطفى الشوادفي مدير الإدارة الصحية بالحسينية سابقا

295. ابراهيم ياسين ابراهيم سلام إستشارى جراحة التجميل و الحروق و نائب مدير مستشفى الساحل التعليمى سابقا

296. احمد عبدالحميد محمد حسانين طبيب الباطنة بمستشفي الخازندارة

297. د. محمد البيلي أخصائي القلب بالمنصورة

298. الاستاذ الدكتور إسحاق عبد العال استاذ ورئيس قسم الجراحة العامة وعميد كلية طب الازهر الشريف

299. د. أمجد راغب قزمان مرقص استشاري ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى صيدناوي للتأمين الصحي بالقاهرة

300. د. هاني بيشوي اخصائي طب مناطق حارة

301. ايمان احمد عبد الرحمن استشاري الباطنة بالاسكندرية

302. أحمد أبو النجا استشارى الانف و الاذن بالمنيرة

303. د.عبد الفتاح سليم .استشارى امراض النساء والتوليد بأسوان

304. د. احمد السيد الرفاعى اخصائى اطفال بمستشفى المحمودية

305. د. هالة اباظة استاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة عين شمس

306. فيصل يوسف محمد

307. منى على عبد الواحد مدرس الاشعة التشخيصية- جامعة عين شمس

308. أ. د حسن ابوسيف استاذ الأطفال بطب الأزهر

309. د. عزة إبراهيم رئيس قسم عناية القلب بمستشفى طلخا العام

310. أ. د شريف عبد العزيز استاذ جراحه الأورام المعهد القومي للاورام رئيس اقسام الجراحة السابق

311. الدكتور أبو هاشم إسماعيل مدير مستشفي القرين

312. الدكتور عبد الله على محمد الحمصانى استشاري جراحة عامة

313. الدكتور احمد الكيلاني اخصائي باطنة باجا المنصورة

314. محمد نبيه الغربب استاذ النساء و التوليد بطب طنطا

315. حسين صيام استشاري الكبد بالشرقية و مدير مستشفى الحميات سابقا

316. حسام الدين محمد قاسم رئيس قسم الجودة الطبية بقويسنا

317. د.محمد الجزار .استشارى ورئيس قسم جراحة العظام بهيئة قناة السويس

318. د.منال السيد حسب الله .طبيبة أسرة ونائب مدير وحدة شمال المترا س لصحة الاسرة بالاسكندرية

319. د.نبيل كامل عزيز.اخصائى صحة عامة بالأسكندرية

320. حسام الدين سرور علي مقلد إستشاري الباطنة بكفر الشيخ

321. د.محمد فودة .مدير مستشفى كفر الدوار العام السابق

322. د.محمد فتحى.إستشارى الأشعة التشخيصية بمعهد ناصر

323. د. ماجدة محمد حمدي .. استشاري باطنة بالجيزة

324. الدكتورة مرفت خيري استشاري رمد باسيوط

325. داليا محمد عوالي أخصائية النساء والتوليد بكفر الشيخ

326. محمد جابر عبد المهدي ابراهيم أخصائي الصدر ومدير مستوصف صدر البرمبل

327. صبري محمود استشاري الباطنة ورئيس أقسام الباطنة سابقا بمستشفى السنبلاوين العام

328. عاطف إبراهيم أستاذ أمراض الباطنة بطب بنها

329. مجدي محمد صديق احمد نصار استشاري ثالث امراض النساء والتوليد بالغربية

330. جمال جرجس يوسف موسي أخصائي طب وجراحة العيون مدير مستشفي رمد كفر الشيخ السابق

331. علي عبد السميع علي حسانين إستشاري أول الجراحة العامة

332. ابراهيم سيد احمد الديب استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر طنطا والذى توفى بعناية مستشفى صدر طنطا

333. عنتر ابراهيم منصور استشاري الجراحة العامة بالدقهلية

334. الدكتور شريف كمال ملوخية استشارى طب الأطفال

335. وفائي عبد الرسول أستاذ الأنف والأذن بطب الأزهر

336. الاستاذ الدكتور بشر القناوي استاذ طب وجراحة العيون

337. محمد الدمرداش محمد البزة

338. محمد ابراهيم العدل أخصائي أنف وأذن بمستشفي كفر الزيات العام

339. الدكتور جمال الطرابيلي استشاري الجراحة العامة و رئيس اقسام الجراحة بمستشفى دمياط التخصصي سابقا

340. الدكتور عاطف السيد بيومي مدير مستشفي صدر المطرية

341. الدكتور مجدي عبد الرحمن الدميري باللجنة الطبية العامة بالتامين الصحي بمدينة نصر

342. علي عيسي احمد خليل إستشاري جراحة العظام بالبحيرة

343. د. ابراهيم النويهي عصر مدير مستشفى السنطة المركزي الاسبق

344. د.نبيل حسن كمال محروس اخصائى اطفال بالمنوفية

345. إميل نظمي بشاره فرج اخصائي باطنة بالتأمين الصحي بكفر الشيخ

346. الدكتور ابراهيم نصري القاضي استشاري و رئيس قسم القلب و العنايه المركزه بمستشفي الاقصر الدولي

347. الاستاذ الدكتور أحمد شوقي أستاذ الجراحة العامة بكلية طب بنها ووكيل الكلية الاسبق

348. طارق طلعت جرجس استشاري الانف و الاذن بمستشفى قويسنا منوفية

349. أحمد عبد العزيز احمد ابراهيم إستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة ورئيس قسم المبتسرين السابق بمستشفي السنطة المركزي

350. د. فتحية فتحى الديب استشاري و رئيس قسم الاطفال بمستشفى الحامول سابقا

351. يوسف سيد مرسي محمد يوسف.اخصائي طب الأطفال بمستشفى حميات قليوب

352. محمد عبد المنعم محمد المسدي استشاري اطفال و حديثي الولادة توفي في مستشفي المحلة العام

353. أ.د.فيصل عبد الرحمن عمران.استاذ الطب الطبيعي و التاهيل بطب ازهر دمياط

354. د. ايات محمد سعد الدبن ربيع اخصاءي اطفال بالتامين الصحي مستشفى بني مزار المنيا

355. د. عصام فؤاد علي محمد أستاذ الفارما بطب القاهرة

356. د. هدى حافظ استشارى التخدير بمعهد القلب القومى

357. د.محمد كمال رزق .استشارى التخدير وعضو نقابة اطباء كفر الشيخ

358. بهاء بنيامين .استشارى جراحة المسالك البولية ورئيس قسم المسالك فى مستشفى جمال عبد الناصر بالاسكندرية سابقًا

359. ا.د. سعيد العنتبلي، استاذ الرمد بكلية الطب جامعة القاهرة

360. الدكتور أحمد عزت جبارة استشاري أمراض النساء والتوليد ، عميد المعهد الفني الصحى بأسيوط سابقا

361. د.ايمان صالح عبد الواحد الحديدي أستاذ الكلينيكال باثولوجي بطب عين شمس

362. د. أسامة بدوى كبير اخصائيين طب بشري بوزارة التضامن

363. هشام محمود منصور استاذ الاشعة التشخيصية بطب عين شمس

364. فوزي أحمد حامد استشاري الأنف والأذن و الحنجرة بكفر الشيخ

365. الأستاذ الدكتور محمد البهي استاذ امراض النساء والتوليد

366. محمد ثروت استشاري الأمراض الصدرية و المدير السابق لإدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالفيوم

367. د. سماح سالم طلب استاذ الكبد بطب الزقازيق

368. حسين محمود عبد الحافظ استاذ متفرغ جراحة العظام بطب عين شمس

369. منصور محمد جمال الدين ابراهيم اخصائي جهاز هضمى وكبد

370. محمد محمد رشاد عبد العظيم .استشارى جراحة عامة سابقًا بمستشفى بلقاس بالدقهلية

371. عبد العزيز مصطفى عبد العزيز . استشارى نساء وتوليد بالاسكندرية سابقًا

372. كمال خليل مسيحه استشاري أمراض الباطنة والقلب بالهيئة العامة للتأمين الصحى بالإسكندرية على المعاش

373. د وائل حمدى استشاري طب الأطفال بمستشفى السنبلاوين بالدقهلية

374. د. علي فليفل مدير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي بالبحيرة

375. د. نادي محمد عسران استشاري الباطنة والجهاز الهضمي بالهرم ( ٦٧ سنة )

376. د. محمد عبدالمنصف استشاري الجراحه العامه مستشفي شبرا العام

377. لواء طبيب طارق رضوان رئيس قسم الاوعية الدموية السابق بمستشفي المعادى العسكرى

378. أ.د عزت كامل أستاذ ورئيس قسم العظام الأسبق بجامعة عين شمس

379. محمد صلاح العزب استشاري طب وجراحة العيون بمستشفى رمد بنها

380. سامح محمود عبد اللطيف صيام طبيب حر والذى توفى برعاية القصر الفرنساوي

381. حازم عبدالمنعم ابراهيم عبدالرحمن طبيب اول وحدة أكياد ادارة فاقوس الشرقية

382. سعيد حسين السعيد احمد زايد والذى توفى بعزل مستشفى هليوبوليس

383. الدكتور عاطف سالم استشاري امراض النساء و التوليد القاهرة

384. محمد علي إبراهيم علي ديب أستاذ الهستولوجي بطب الزقازيق

385. احمد فضل مرسي محمد استشاري التخدير بالقاهرة

386. أ.د. عمر محمود جبر استاذ التشريح بطب المنصورة

387. الاستاذ الدكتور وفيق حليم نسيم استاذ التشريح بقصر العيني