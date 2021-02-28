بروتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين وجامعة المستقبل.. تفاصيل

وقع الدكتور طارق سعده نقيب الاعلاميين عضو مجلس الشيوخ والدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل بروتوكول تعاون يشمل جميع الأنشطه العلمية والبحثية والتدريبة بغية تحقيق عدة اهداف بين الطرفين فى العديد من المجالات " الاعلام" "والانتاج" "والتوزيع التليفزيون الالكترونى" وتبادل الخبرات الى جانب الاستفاده من الامكانيات البشرية بينهم .

وتقدم جامعة المستقبل بموجب هذا البروتوكول تخفيضات مادية لأبناء اعضاء نقابة الإعلاميين للدراسة فى الجامعة بقسم الإعلام السياسي والاستعانه بالخبرات الاعلامية التى تحددها النقابة لادارة القنوات والاذاعات والمواقع الخاصة بالجامعة والمرخص بها.

الجدير بالذكر ان نقابة الاعلاميين تهتم بالادارة العلمية والاستعانة ببيوت الخبرة فى البحث العلمى المتمثلة فى الجامعات المصرية الرسمية والخاصة.

وفى ذات الوقت تقدم النقابة كل خبرتها وأمكانيتها للمساعدة الاعلامية لكل المؤسسات التى ترغب فى التعاون مع نقابة الإعلاميين.