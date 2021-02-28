دار الإفتاء: الانتماء إلى الوطن شرف وإصلاح

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدار، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن الإنسان الذى يؤمن بفكرة الجماعة والولاء لها والسمع والطاعة لقادتها لا يهمه مصلحة وطنه ولا يهتم بما يصلحه ولا يسعى أبدا للمشاركة فى نهضة بلاده، وإنما يتركز فكره فقط فى السمع والطاعة العمياء لكل ما يأمره به قادة الجماعة ولو كان فى غير مصلحة وطنه.
وتابعت: "الانتماء إلى الوطن شرف وإصلاح، والانتماء إلى الجماعة على حساب الوطن يؤدى إلى الإفساد فى الأرض".
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