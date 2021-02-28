- 1/2
- 2/2
ودعا مدير عام المركز الصحفى، اليوم الأحد، المراسلين الأجانب وعلى رأسهم صحيفة نيويورك تايمز، ووكالة الأنباء الألمانية، ووكالة روسيا سيغودنيا الروسية، وتليفزيون الراى الإيطالى، ووكالة الأنباء الإسبانية، والوكالة الأوربية للتصوير، وجريدة سانكى اليابانية، وتسليمهم حقيبة الوزارة الإعلامية التى تتضمن "سيديهات - فلاشات - مطبوعات ورقية"، تعنى بمجال تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير، وجارى تسليم المراسلين الأجانب على مدار الأيام المقبلة.
كما أرسلت هيئة الاستعلامات، كل المواد الإعلامية المشار إليها سابقًا إلى المكاتب الإعلامية التابعة لها فى الخارج بلغات تلك الدول، فضلاً عن وضعها على موقع الهيئة الإلكترونى بلغاته المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعى.
يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والهيئة العامة للاستعلامات، لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإسلام ونشر الفكر الوسطى الإسلامى، وبالاتفاق بين وزير الأوقاف ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توزيع حقائب إعلامية تتضمن إصدارات الأوقاف المترجمة على المراسلين الأجانب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.