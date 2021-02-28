توزيع حقائب إعلامية تتضمن إصدارات الأوقاف المترجمة على المراسلين الأجانب

جدة - نرمين السيد - أصدر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، توجيهاته لـ محمد إمام مدير عام المركز الصحفى للمراسلين الأجانب التابع للهيئة، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف، لتوزيع حقائب إعلامية تتضمن إصدارات الوزارة المترجمة لعدة لغات "الإنجليزية – الفرنسية – الإيطالية – الروسية – والألمانية"، وتسليمها إلى المراسلين الأجانب المقيمين والمعتمدين فى مصر طبقًا للغة المراسل.





ودعا مدير عام المركز الصحفى، اليوم الأحد، المراسلين الأجانب وعلى رأسهم صحيفة نيويورك تايمز، ووكالة الأنباء الألمانية، ووكالة روسيا سيغودنيا الروسية، وتليفزيون الراى الإيطالى، ووكالة الأنباء الإسبانية، والوكالة الأوربية للتصوير، وجريدة سانكى اليابانية، وتسليمهم حقيبة الوزارة الإعلامية التى تتضمن "سيديهات - فلاشات - مطبوعات ورقية"، تعنى بمجال تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير، وجارى تسليم المراسلين الأجانب على مدار الأيام المقبلة.

كما أرسلت هيئة الاستعلامات، كل المواد الإعلامية المشار إليها سابقًا إلى المكاتب الإعلامية التابعة لها فى الخارج بلغات تلك الدول، فضلاً عن وضعها على موقع الهيئة الإلكترونى بلغاته المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعى.

يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والهيئة العامة للاستعلامات، لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإسلام ونشر الفكر الوسطى الإسلامى، وبالاتفاق بين وزير الأوقاف ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.