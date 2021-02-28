صور .. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بسوهاج  

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جدة - نرمين السيد - وشهدت إطلاق الحملة الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة، والدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائى بالمحافظة، رعاية طفل شرق سوهاج والتى تستمر فى الفترة من 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021 بالمجان للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.
ووجهت الدكتورة رجاء حسين رسالة أثناء قيامها بمتابعة تطعيم عدد من الأطفال تحث فيها أولياء الأمور إلى أهمية تطعيم أطفالهم سواء عن طريق الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية أو من خلال الفرق المتحركه للوقاية من الإصابة بمرض شلل الأطفال حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، كما أكدت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية فى أثناء تنفيذ الحملة.
وأضافت: أن الهدف من التطعيمات رفع المناعة المجتمعية ضد المرض والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين وذلك فى إطار الحفاظ على أن تكون مصر خالية من شلل الأطفال.
من جانبها، قالت قالت الدكتورة غادة أحمد إن الفرق الطبية تبدأ التطعيم من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وقدمت الشكر لجميع الأطقم الطبية المشاركة فى الحملة.
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