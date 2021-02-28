الصحة: 38 مليون جرعة لتطعيم 16.7 مليون طفل ضد شلل الأطفال على...

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إنه يتم تقديم 3 جرعات ضد مرض شلل الأطفال فى أعمار مختلفة، وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد،: "وزارة الصحة تنفذ حملات سنوية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، مردفا: "نهدف إلى رفع المناعة لدى الأطفال المصريين والوافدين".

وأشار رئيس قطاع الطب الوقائي إلى أنه يتم تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال حتي في حالة حصولهم علي طعوم أخري، مضيفا: "هذه الحملات في غاية الأهمية ولدينا كمية كافية من التطعيمات".

وأكد الدكتور علاء عيد، أن هناك 38 مليون جرعة تطعيم ضد شلل الإطفال تتم على مرحلتين لتطعيم 16.7 مليون طفل.