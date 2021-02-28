دينا عبد الفتاح: الدولة تسعى لدعم المرأة وتنمية قدراتها

قالت الإعلامية دينا عبد الفتاح، رئيس قمة مصر للأفضل، إن إقامة القمة في دورتها السادسة يأتى في إطار تعزيز دور المرأة في المجتمع، مشيرة إلى أن الدولة دائما ما تسعى لدعم المرأة وتنمية قدراتها، لتقديم نماذج مشرفة تستطيع أن تقدم مصر بصورة تبهر العالم.

وقدمت عبد الفتاح في كلمتها الافتتاحية للقمة، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لرعايته للقمة لتكريم 50 سيدة أعمال، إضافة إلى تكريم عدد من ذوي الهمم الذين يمثلون نماذج مشرفة للمجتمع المصري.

وأشارت عبد الفتاح، إلى أن القمة تأتى بعد عام من التحديات نتيجة جائحة كورونا والإنجازات التي حققتها مصر.

تعقد القمة بمشاركة العديد من الوزراء وأكثر من 700 قيادة تنفيذية لكبريات المؤسسات الاقتصادية والمالية، وتقوم بإجراء حوار مجتمعى شامل حول تحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، ودفع حركة التنمية والتجارة، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس اقتصاد حديث قائم على الابتكار وإدراك المردود الإيجابى للمؤسسات الاقتصادية الناجحة في مصر والقياديات النسائية الرائدة التي تتوافق مع رؤية ونهج القيادة السياسية للدولة في إحداث حراك تنموى شامل.

يذكر أن قمة مصر للأفضل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، انطلقت الدورة السادسة لـ «قمة مصر للأفضل» التي تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية المتخصصة، لتكريم أفضل الشركات أداءا في السوق المصرية وكبارالشخصيات الاقتصادية المحققين لنجاحات استثنائية خلال عام 2019، وأبرز السيدات المؤثرات في مؤسسات الأعمال.